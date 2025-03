Curcio-gol, la Ternana espugna Rimini. Continua la rincorsa alla capolista Entella

RIMINI 0 TERNANA 1

RIMINI (3-5-2): Vitali, Bellodi, De Vitis (27’ st Cinquegrano), Lepri, Longobardi, Garetto (25’ pt Conti), Piccoli (19’ st Leonardi), Fiorini (1’ st Megelaitis), Malagrida (1’ st Langella), Cioffi, Parigi. A disp.: Generali, Ferretti, Gorelli, Semeraro, Gagliano, Lombardi, Ubaldi. All. Buscè

TERNANA (4-2-3-1): Vannucchi, Casasola, Loiacono, Capuano, Tito (29’ st Martella), Corradini (22’ st Vallocchia), De Boer, Donati, Curcio (45’ st Brignola), Cicerelli (29’ st Ferrante), Cianci (22’ st Aloi). A disp.: Vitali, Fazzi, Maestrelli, Ciammaglichella, Millico, Donnarumma. All. Abate

Arbitro: Zago di Conegliano

Marcatore: 10’ pt Curcio

NOTE: Spettatori 3.299 (316 ternani). Ammoniti: Malagrida, De Vitis, Cianci, Aloi. Angoli: 6 a 5. Recupero: 2’ e 4’

A Rimini la Ternana passa di misura conquistando tre punti importanti per mantenersi nella scia della capolista Virtus Entella, al termine di una partita dominata nella prima frazione di gioco ma sofferta nella ripresa. Rossoverdi dalle due facce: brillanti e più volte pericolosi nel primo tempo che avrebbero potuto chiudere anche con un punteggio più rotondo, ma in affanno per l’intero secondo tempo durante il quale non sono riusciti a creare pericoli dalle parti di Vitali, mentre Vannucchi ha salvato il risultato per ben due volte. Stavolta, insomma, è proprio il caso di affermare che alla fine quel che conta è il risultato, peraltro ottenuto contro un avversario difficile e mai domo che ha tenuto le fere sulla corda fino all’ultimo. Le fere sono partite a razzo ed hanno avuto il merito di sbloccare il risultato al 10’ con Curcio, che all’altezza del dischetto del rigore ha raccolto un assist di testa di Cianci e indisturbato ha infilato la porta con un destro preciso. Al 19’ Cianci si è mangiato l’opportunità del raddoppio mettendo a lato da buona posizione e poi ci ha riprovato al 21’ ma Vitali gli ha deviato in angolo l’insidiosa incornata in area. Al 42’, invece, è stato Cicerelli ad andare vicino al raddoppio e Vitali ha compiuto un’altra miracolosa deviazione in angolo sulla conclusione ravvicinata dell’esterno offensivo rossoverde. Nella ripresa la Ternana ha corso un serio pericolo al 31’ su una girata di Cioffi, deviata da Loiacono, sulla quale Vannucchi è stato eccezionale compiendo un grosso scatto per deviare la palla in angolo. Vannucchi è salito nuovamente in cattedra in pieno recupero, deviando un altro tiro di Cioffi scagliato a due passi dal portiere. Adesso le attenzioni vanno al turno infrasettimanale di martedì sera, ospite al "Liberati" il Sestri Levante.

Primavera 2: continua la striscia positiva delle ferette che hanno battuto in casa il Cosenza 2 a 0. Per la squadra di mister Morrone, che mantiene il quarto posto in classifica, hanno segnato Boudaas e Pllana.