Ternana a caccia del riscatto a Pontedera. Presi Donati e Maestrelli, assalto a Curcio

Rossoverdi a Pontedera per l’immediato tentativo di riscossa. Intanto, arrivano Donati e Maestrelli. Si tenta l’assalto finale a Curcio. Rovaglia passa al Gubbio. La 2a gara di campionato della Ternana si sovrappone alle ultime ore di mercato (chiusura ore 24 odierne). Francesco Donati (01), esterno destro-sinistro, arriva a titolo definitivo dall’Empoli e ha firmato un biennale. Vanta 20 presenze e un gol in Serie B nell’Ascoli, una nel Lecco, 48 presenze e 4 assist in Serie C tra Juve Stabia e Arezzo. E’ ufficiale il contratto di due anni per il portiere Gianmarco Vannucchi (95). E’ fatta per Alessio Maestrelli (03) difensore centrale, a titolo definitivo dalla Turris. Ex Frosinone, è più volte nipote d’arte: il nonno paterno è Tommaso (indimenticato allenatore della Lazio campione d’Italia), quello materno è Giuseppe Materazzi, anch’egli ex allenatore biancoceleste. Marco Materazzi è suo zio. L’attaccante Pietro Rovaglia (01) passa in prestito al Gubbio dove ritrova il diesse Alessandro Degli Esposti che lo aveva già portato alla Casertana. Il diggì Diego Foresti e il diesse Carlo Mammarella potrebbero mettere a segno un altro colpo, vedi l’attaccante Alessio Curcio (90) che potrebbe arrivare dal Catanzaro in caso di partenza di Alfredo Donnarumma o Ferrante.

La partita. "Abbiamo stravolto la rosa – spiega Ignazio Abate – e analizzando quanto visto con il Pescara è evidente che possiamo fare molto meglio. Mi è dispiaciuto molto per Franchi, ma il suo non è un errore che mi fa arrabbiare. Il secondo gol è stato una conseguenza del nostro primo tempo. Non si può stare 45 minuti sotto la linea della palla. Abbiamo avuto maggiore possesso rispetto al Pescara, seppure di poco, vinto più duelli, ma attaccato meno la profondità e gli episodi ci sono stati contrari. Dobbiamo stare alti, da grande squadra. Per il gioco si deve dare tempo ai ragazzi di conoscersi e sono contento del loro lavoro. Mi aspetto una crescita importante fin da questa partita, nella cattiveria, nel difendere e non voler prendere gol". Sul Pontedera: "Squadra esperta con tanti giocatori importanti, pericolosi in attacco e sulla sinistra. Ma conta quello che vogliamo fare noi – conclude il tecnico rossoverde – e se vogliamo fare punti dobbiamo mettere dentro quanto fatto in settimana". Nei 23 convocati non ci sono Boloca, Viviani e Labojko. Recupera Martella, assente contro il Pescara.

COSI’ IN CAMPO

Stadio "Ettore Mannucci" ore 20.45.

PONTEDERA (3-5-2): Calvani; Cerretti, Espeche, Gagliardi; Perretta, Sala, Ladinetti, Ianesi, Ambrosini; Ragatzu, Corona. All.: Agostini.

TERNANA (4-2-3-1): Franchi; Casasola, Loiacono, Capuano, Tito; Aloi, Damiani; Patanè, Carboni, Cicerelli; Ferrante.

All.: Abate.

Arbitro: Gasperotti di Rovereto.