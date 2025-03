Ternana, Abate fa la conta dei disponibili. Fuori Loiacono, in dubbio Tito e Cicerelli

di Augusto AusteriTERNIDue squadre con assenze di spicco e calciatori in dubbio altrettanto importanti. Le Fere si preparano con alcuni punti interrogativi alla sfida del "Porta Elisa" (domenica ore 15) dove, come sempre, saranno seguite da un buon numero di tifosi. Avranno di fronte una Lucchese orgogliosa e tenace, ma bersagliata dagli infortuni.

La Ternana deve prendere atto del pesante forfait del centrale difensivo Loiacono che ha terminato la stagione a causa della lesione al malleolo sinistro, Abate e lo staff seguono con una certa apprensione Tito e Cicerelli che risentono di problemi muscolari. Il bomber sembra essere quello più a rischio a causa del fastidio al flessore riacutizzatosi nel secondo tempo del derby e che ha indotto il tecnico a optare per la sostituzione. Dunque, nel valutare in merito al suo impiego si ragionerà anche in prospettiva, un po’ come accaduto per Capuano che, seppure per un problema diverso, saltò a titolo precauzionale la partita di Ferrara. Per quanto riguarda la sostituzione di Loiacono sono in ballottaggio il giovane Maestrelli e l’esperto Fazzi.

Contro il Perugia il primo è entrato al posto del compagno infortunato, mentre il secondo è un importante ex della Lucchese. Le buone notizie arrivano da Romeo. Il centrocampista offensivo, che domenica scorsa è tornato nei convocati dopo sette gare di assenza per l’infortunio al legamento collaterale mediale, appare in ulteriore progresso ed è probabile un suo impiego almeno part time. Oggi allenamento alle 15 al "Taddei" e scatta la modalità porte chiuse.

Qui Lucchese. Alle gravi questioni societarie (corsa contro il tempo per evitare il default) si aggiungono gli infortuni. La squadra sta dando l’anima per ripagare il tangibile affetto dei tifosi. Nelle ultime dieci gare ha raccolto quattro vittorie, altrettanti pareggi e soltanto due sconfitte. Dopo la penalizzazione ha continuato a mostrare grande forza reattiva. Per la sfida con la Ternana il tecnico Gorgone dovrà rinunciare a due degli elementi più in forma, ovvero il difensore Geminiani e il centrocampista Catanese, infortunatisi nella gara di Legnago. La loro assenza si aggiunge a quella del fantasista-bomber Saporiti (10 gol realizzati e 7 assist). Si spera di recuperare il mediano e capitano Tumbarello.