Ternana, adesso servono i tre punti a Lucca. Loiacono si ferma, Cicerelli da valutare

Oltre ogni ostacolo e oltre i numeri. Per giocarsi il tutto per tutto nello scontro diretto a Chiavari all’ultima giornata, le Fere potrebbero essere obbligate a fare bottino pieno in ognuna delle quattro gare che lo precedono. La prima si giocherà domenica prossima a Lucca (ore 15). E’ da rilevare che salta di nuovo la contemporaneità, in quanto la Virtus Entella sfiderà in casa la Torres il giorno successivo (ore 20.30). A seguire, la Ternana riceverà il Carpi, farà visita al Milan Futuro, poi avrà la Pianese al "Liberati". La capolista ligure, giunta al 27esimo turno di imbattibilità, sarà attesa dalla trasferta di Campobasso, dalla partita casalinga con l’Arezzo e da quella sul campo del Pineto. In merito alle quattro lunghezze di distacco dalla vetta i rossoverdi pagano ovviamente la penalizzazione, ma anche il minor bottino realizzato nelle 14 gare successive allo scontro diretto dell’andata, vedi i pur notevoli 30 punti (pesano ovviamente le sconfitte di Pineto e Campobasso) contro i 36 della squadra di Gallo. In riferimento a tutta la Serie C le Fere continuano a vantare il miglior bottino di reti segnate (61) e il minor numero di quelle subìte (17), oltre a 17 partite, di cui le ultime quattro, concluse con la propria porta inviolata.

Dal campo. Per la sfida di domenica al "Porta Elisa" non sarà disponibile Loiacono che nel derby ha dovuto lasciare il campo al 20’ del primo tempo. Come riferito da Abate in conferenza, il difensore centrale ha riportato una distorsione alla caviglia che lo ha subito obbligato a ricorrere a una vistosa fasciatura e alle stampelle. I tempi di recupero sono da valutare in seguito ad accertamenti. Dopo il giorno di riposo, la squadra riprende ad allenarsi oggi al "Taddei" (ore 15, a porte aperte). Sono da seguire le condizioni di Cicerelli. Domenica scorsa il bomber è uscito al quarto d’ora della seconda frazione di gara, a titolo precauzionale, per un fastidio al flessore che, come ugualmente riferito da Abate, aveva caratterizzato anche i giorni precedenti.

Settore giovanile. Derby molto amari per i team Under 17 e Under 15 sconfitti dal Perugia al "Silvio Piola" di Castiglione del Lago rispettivamente 3-0 (Dottori, Ciani, Merico) e 3-1 (Bisonni, Ferdinandi, Proietti, per i rossoverdi Policastro). L’Under 16 vince 3-0 allo "Strinati" contro il Giugliano (Cavalletti, D’Onofrio e Morosi). Oggi la Primavera sfida il Casarano negli ottavi di finale della Viareggio Cup. Si gioca alle 15 al "Nuovo Marconcini" di Pontedera.