Ternana alle prese con la questione-ingaggi

La fondamentale questione-ingaggi. Ovvero una lunga lista di calciatori di proprietà, da tenere d’occhio fin da lunedì prossimo, giorno di apertura del calciomercato. Si tratta di pedine di spicco, alcune di rientro dai prestiti, il cui ingaggio è notevole e comunque non in linea con i presumibili parametri fissati dalla Ternana per la rosa che affronterà il campionato di Serie C. Intanto, c’è il rinnovo per il portiere Vitali e appare certa la conferma di N’Guessan, Zoia e Zuberek.

Questione-ingaggi. Il diesse Stefano Capozucca ha iniziato da alcune settimane a studiare lo scenario e ora sta valutando con il tecnico Ignazio Abate i profili per i quali, ferme restando le motivazioni dei singoli, si potrebbe tentare un accordo in ottica permanenza, vedi rimodulazione delle cifre e delle durate contrattuali. Iniziamo da coloro che vantano scadenza 30 giugno 2025. Per Iannarilli appare certo il trasferimento all’Avellino. Una proposta di accordo è stata fatta a Capuano, che Capozucca ha pubblicamente indicato come capitano della nuova Ternana. Possibile tentativo anche per Martella e Bogdan (rientrano rispettivamente da Feralpisalò e Ascoli). Poche chance per Di Tacchio e praticamente nulle per Casasola. Il primo rientra dall’Ascoli e vanta richieste da Salernitana (sarebbe giocatore bandiera e dunque non graverebbe sulla lista over 18) e Catania. Il team di Mimmo Toscano segue anche l’argentino. La Ternana prova a trattenere Luperini. Donnarumma rientra dal Catanzaro e per lui si affaccia la Salernitana che intenderebbe affiancarlo a Coda per ricomporre una grande ex coppia granata. Ferrante, di rientro dal Benevento, ha qualche possibilità di restare, dunque di trattare le cifre, ma per lui va segnalato l’interesse della Virtus Entella di Fabio Gallo. Passiamo ai calciatori con contratto esoso in scadenza 30 giugno 2026. Corrado partirà e ha buone chance di passare al Brescia che ne sta trattando il cartellino direttamente con la Ternana in un range compreso tra 250 e 400 mila euro. L’Inter, nonostante le richieste di Genoa e Venezia, non sembra infatti intenzionata a esercitare l’opzione di recompra del calciatore. Ci sono Labojko e Viviani. Con entrambi i centrocampisti si starebbe tentando la trattativa per la conferma. Intanto (fonte ternanatime.com e ternananews.it) è pronto l’atteso rinnovo con scadenza 30 giugno 2026 per il portiere Tommaso Vitali (classe 1999) che si candida per il posto da titolare. Capozucca ha posto anche le basi per confermare N’Guessan (di proprietà del Torino), Zoia (Vis Pesaro) e Zuberek (Inter).