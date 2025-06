Ternana Calcio: Iscrizione Confermata e Preparativi per il Centenario

Tutto a posto per l’iscrizione al campionato. Adesso, avanti tutta con la programmazione. Il parere favorevole della Covisoc e della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi in merito alla documentazione presentata dalla Ternana Calcio spazza via i residui dubbi e i timori che si erano instaurati sulla piazza fin dai giorni precedenti alla partita di Pescara, poi acuiti dalla mancata promozione. Dunque, tutto è andato liscio, come del resto Stefano Bandecchi, sindaco di Terni e presidente della Provincia, aveva lasciato intendere a chiare tinte lunedì scorso. Poche ore dopo le sue rassicuranti parole, la Società rossoverde aveva da parte sua diffuso un comunicato in cui si sottolineava che la documentazione era stata trasmessa con due giorni d’anticipo rispetto alla scadenza dell’11 giugno. Ora, inizia a tutti gli effetti il lavoro di allestimento della rosa (arrivo di un nuovo diesse, oppure soluzione interna?) e quello a livello logistico-organizzativo (sede e date del ritiro). La conferma a tutti gli effetti di Fabio Liverani in panchina agevola senza dubbio il percorso in merito ai tempi e alle scelte. E in teoria, considerando i nomi e l’appurato valore dei calciatori di proprietà, non dovrebbero essere necessari effetti speciali per allestire un team in grado di dare un nuovo assalto alla Serie B. Ma è da vedere quale sarà il budget messo sul tavolo, anche considerando la notevole entità dell’attuale monte-ingaggi e il fatto che ci sono una decina di calciatori che hanno ancora un anno di contratto e altrettanti che ne hanno due.

I tifosi e il centenario. Il Centro Coordinamento Ternana Club invita tutti a ripartire con la giusta carica. "Lo sconforto non deve prevalere nella testa – si legge nel relativo comunicato – e soprattutto nel cuore di chi ama i colori rossoverdi che ha il dovere di scindere i risultati sportivi conseguiti dalla squadra perché calciatori, società, campionati passano e la Ternana vive da 100 anni e rappresenta una valore che va oltre".

Il CCTC, dunque, in vista della ricorrenza dei 100 anni dalla fondazione della Ternana, rivela di essere al lavoro per "una serie di eventi da svolgere in città dai primi di settembre per culminare il 4 ottobre con un grande evento finale", invitando e auspicando "la compartecipazione alla preparazione di questi eventi celebrativi di tutte le realtà che rappresentano la città, da Comune, Provincia e Regione, la Ternana Calcio, le autorità sportive, economiche, finanziarie, associazionistiche".