Ternana-Como 0-1, rossoverdi sempre più nei guai

Terni, 3 febbraio 2024 – Un'altra sconfitta per la Ternana che vede aggravarsi ulteriormente la posizione in classifica ma che non può recriminare più di tanto. Un Como decisamente più quadrato porta via i tre punti dal Liberati rischiando quasi nulla. Ci pensa Strefezza al 40' del primo tempo a battere Iannarilli con un guizzo che lascia sul posto Lucchesi. Da lì in poi il Como costruisce la vittoria giocando di contropiede, ma difendendosi con ordine. Nella ripresa la Ternana fa subito tre sostituzioni nella speranza di invertire l'esito del match ma il risultato, purtroppo per i rossoverdi, non cambia.

Fere mai pericolose, come era peraltro successo nel turno precedente a Venezia, e gioco spezzettato da un Como che ha fatto di necessità virtù, gestendo la palla e muovendosi nella ripartenze. E' bastato questo per mettere al tappeto una Ternana in evidente difficoltà a cui il mercato di gennaio non sembra aver apportato nulla e che fa, per la prima volta in questa stagione, alzare anche le proteste dei tifosi. Classifica sempre più precaria per i rossoverdi che nel prossimo turno incontreranno, ancora al Liberati, lo Spezia in un autentico spareggio-salvezza, mentre il Como si posiziona stabilmente ai piani alti della classifica.

TERNANA (3-4-2-1): Iannarilli; Sgarbi, Capuano, Lucchesi; Casasola (1' st Pyyhtia), De Boer (31' st Amatucci), Labojko (1' st Luperini), Carboni; Pereiro, Distefano (22' st Dionisi); Raimondo (1' st Favasuli).

In panchina: Franchi, Vitali, Boloca, Dalle Mura, Sorensen, Zoia, Faticanti. Allenatore: Breda COMO (4-2-3-1): Semper; Curto, Goldaniga, Barba, Ioannou; Baselli (33' st Branouder), Bellemo; Strefezza, Verdi (28' st Ballet), Da Cunha (50' st Sala); Gabrielloni (28' st Nsame). In panchina: Bolchini, Solini, Iovine, Chajia, Gioacchini, Rispoli, Cassandro, Fumagalli. Allenatore: Roberts. ARBITRO: Volpi di Arezzo. RETI: 40' pt Strefezza. NOTE: pomeriggio freddo. Spettatori: 4.969, di cui 174 ospiti. Ammoniti: Pyythia, Strefezza, Goldaniga. Angoli: 1-6. Recupero: 3'; 6'.

Annalisa Angelici