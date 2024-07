Ternana, è caccia agli esterni di ruolo. Per la fase offensiva ne dovranno arrivare tre

Caccia agli esterni di ruolo. Per la fase offensiva ne dovranno arrivare tre, (forse 4, anche in base alle caratteristiche dei difensori di fascia) considerando che uno (Capanni) è già in forza alla Ternana e potrebbe restarvi. Il credo tattico di Ignazio Abate prevede un grande e intelligente sfruttamento delle due corsie in entrambe le fasi. Il nuovo tecnico rossoverde ha del resto chiarito da subito quello che, al di là del modulo, dovrà essere l’atteggiamento delle Fere: "Voglio una squadra che sia aggressiva e protagonista – ha detto nella conferenza stampa di presentazione – e che non subisca la partita. Ma quando occorre dovrà anche saper difendere dietro la linea della palla, con ordine e cattiveria". Il diesse Stefano Capozucca starebbe dunque cercando esterni d’attacco di buona duttilità, vedi fase di ripiego. Dovendo fare un paragone sulle caratteristiche di questi calciatori e sul tipo di lavoro che Abate richiederà loro, potremmo forse riferirci alla Ternana di Lucarelli. Ecco dunque che per ognuna delle due corsie occorreranno in rosa altrettanti elementi per la fase offensiva. Tra i sotto contratto c’è soltanto una pedina che risponde ai suddetti requisiti. E’ Gabriele Capanni (2000), mancino rientrato alla base dopo la buona stagione giocata in prestito al Rimini e su cui c’è l’intenzione di puntare. Nei giorni scorsi (fonte calciofere.it) è spuntato il nome di Francesco Dell’Aquila (2004) talento mancino della primavera del Torino che vede anche molto bene la porta. Tra l’altro, Capozucca sta trattando con la società granata la possibile permanenza del difensore centrale Ange N’Guessan (2003) che ha superato i problemi fisici dell’ultima stagione. Tornando agli esterni in generale, da collocare nel 4-2-3-1 o nel 4-3-3 di Abate, il diesse rossoverde li starebbe cercando ad ampio raggio, ovviamente anche con esperienza in categoria. Per quelli del reparto difensivo, resta in auge il nome di Riccardo Zoia (2001), mancino rientrato alla Vis Pesaro dopo aver indossato la maglia rossoverde lo scorso girone di ritorno. Intanto, si è aperta la sessione di calciomercato e per la Ternana il primo movimento ufficiale dovrebbe avvenire tra oggi e domani. Riguarda un nome di spicco, ma in uscita, ovvero il trasferimento del portiere Antony Iannarilli all’Avellino (contratto di 2 anni con opzione per il terzo in caso di promozione in B). Lascia le Fere dopo 6 stagioni, 213 presenze e la LegaB lo ha inserito tra i migliori portieri dell’ultima stagione.