Ternana, il Monopoli su Donnarumma. In stallo la trattativa per Tozzuolo e Proietti

La complessa trattativa per l’eventuale trasferimento alla Ternana, dal Gubbio, del difensore Alessandro Tozzuolo (2002) e del mediano Mattia Proietti (1992) è in fase di stallo, mentre dalla Puglia rimbalza la voce di un interessamento del Monopoli nei confronti dell’attaccante delle fere Alfredo Donnarumma (1990). Il calciomercato tiene banco in casa rossoverde in vista dell’apertura della sessione invernale delle contrattazioni fissata per il 2 gennaio. Come noto, la priorità del "diesse" Carlo Mammarella è dettata dalla necessità di ingaggiare i sostituti degli infortunati di lungo corso Dimo Krastev (2003) e Samuele Damiani (1998), da tempo individuati in Tozzuolo e Proietti, ma nelle ultime ore i colloqui tra la Ternana e il Gubbio sono entrati in modalità stand-by in attesa di ulteriori approfondimenti.

Nel frattempo, si vocifera di un interessamento del Monopoli verso Donnarumma sebbene non risultino ancora essere stati avviati contatti tra il club pugliese e quello rossoverde. Nel taccuino del "diesse" del Monopoli, Marcello Chiricallo, sarebbe però entrato il nome di Donnarumma tra i centravanti papabili per rimpiazzare l’argentino Federico Vazquez, messo fuori gioco da un infortunio. La squadra pugliese, allenata da Alberto Colombo, sta vivendo una stagione entusiasmante con il secondo posto nella classifica del Girone C, a sole due lunghezze dalla capolista Benevento, e per tale motivo è intenzionata a garantirsi un attaccante di provata esperienza per continuare a coltivare il sogno della promozione in B. Donnarumma sarebbe nel mirino del Monopoli e non si escludono sviluppi nel merito.

Per l’attacco Mammarella continua a seguire Giovanni Bruzzaniti (2000), di proprietà del Crotone ma in prestito al Pineto, che piace anche ad alcuni club cadetti. Sul fronte delle entrate si registra pure l’interessamento della Ternana per la mezzala Luca Verna (1993) del Catania, il quale ha già giocato a Terni insieme all’attuale "diesse" Mammarella che è stato suo compagno di squadra anche nel Lanciano. Per il centrocampo il club del presidente Stefano D’Alessandro – presente ieri all’allenamento della squadra e oggi, alle 12, parlerà in conferenza – segue pure Idriz Naser Voca (1997) e Andrea Vallocchia (1997) della Triestina oltre a Enrico Oviszach (2001) del Crotone e a Valerio Mastrantonio (1999) svincolato dal Trapani. In uscita c’è l’esterno Nicola Patanè (2004) destinato a rientrare dal prestito dall’Hellas Verona. Le fere ieri hanno ripreso ad allenarsi al "Taddei", a porte aperte. Capuano e Tito sono tornati a lavorare nel gruppo mentre Damiani, Maestrelli e Mattheus hanno svolto lavoro personalizzato.