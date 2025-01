Ternana, l’abbraccio del Liberati. Col Pontedera per proseguire il sogno

di Augusto AusteriTERNIIn casa rossoverde i riflettori sono tutti puntati sulla ripresa del campionato e dunque sulla sfida con il Pontedera (lunedì ore 17.30 al "Liberati"). La società chiama a raccolta i tifosi, anche con i mini-abbonamenti validi per il girone di ritorno. Dal punto di vista tattico (la grande duttilità è stata finora uno dei punti di forza) c’è curiosità per il modulo che sarà adottato da Ignazio Abate, soprattutto per il reparto difensivo considerando il recupero di Capuano e Tito. Il mercato, peraltro agli albori, al di là dell’inevitabile serie di nomi e voci, sembra per ora essere in secondo piano, ferma restando la primaria necessità di rimpiazzare i lungodegenti Damiani e Krastev (rientrerà quasi certamente alla Fiorentina) e quella di acquisire un duttile esterno con caratteristiche offensive. Per arrivare a pedine come il mediano Mattia Proietti e il centrale difensivo Alessandro Tozzuolo del Gubbio il lavoro di Carlo Mammarella potrebbe essere meno semplice del previsto, ma il diesse ha ovviamente altre eventuali carte da giocare, vedi ad esempio i centrocampisti Luca Verna che sarebbe in uscita del Catania (già rossoverde nel 2019/2020) e Idriz Voca della Triestina (che però ha un contratto fino al 2027). Qualcosa potrebbe comunque concretizzarsi la prossima settimana, considerando che va del tutto evitato il rischio di una nuova emergenza a livello numerico. Dal campo. I rossoverdi intensificano la parte tattica all’antistadio, a porte chiuse, modalità confermata anche per l’odierna seduta (ore 15). Continuano ad allenarsi a parte Maestrelli e Donnarumma. Il difensore aveva abbandonato il campo a Pescara nel primo tempo per il riacutizzarsi del problema muscolare che lo aveva obbligato al forfait contro la Virtus Entella. L’attaccante sta svolgendo un lavoro di potenziamento. Si allenano a parte anche Viviani, D’Alessandro e Damiani. E’ tornato in gruppo Mattheus che dunque potrebbe essere nei convocati dopo aver saltato per infortunio le ultime 4 gare.

Qui Pontedera. In una lettera d’inizio anno il presidente Simone Millozzi ha ribadito il fermo intento di mantenere la categoria, dando pieno mandato al tecnico Leonardo Menichini e al diesse Moreno Zocchi di agire da subito sul mercato per rinforzare la rosa in tale ottica. Al "Liberati", dunque, la squadra granata potrà contare sul primo nuovo arrivato, ovvero l’esterno d’attacco italo-spagnolo Pablo Vitali (2002) prelevato dal Picerno.