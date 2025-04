Ternana sconfitta in casa dal Carpi: espulsione di Maestrelli decisiva

TERNANA 0 CARPI 1

TERNANA (4-2-3-1): Vannucchi, Casasola, Maestrelli, Fazzi, Tito, Corradini (40’ st Damiani), De Boer, Donati, Aloi (17’ st Curcio), Millico (27’ st Martella), Cianci (40’ st Ferrante). A disp.: Vitali, Capuano, Bonugli, Bellavigna, Ciammaglichella, Dunnarumma. All. Liverani

CARPI (4-3-1-2): Sorzi, Rigo, Zagnoni, Rossini, Calanca (31’ st Casarini), Amayah, Mandelli (46’ st Figoli), Campagna, Cortesi (31’ st Tcheuna), Gerbi (22’ st Stanzani), Fossati (1’ st Puletto). A disp.: Lorenzi, Theiner, Verza, Cecotti, Saporetti, Panelli, Visani. All. Serpini

Arbitro: Manzo di Torre Annunziata

Marcatore: 43’ st Casarini

NOTE: Spettatori: 4.490 (38 ospiti). Espulso: 26’ st Maestrelli. Ammoniti: Millico, Rossini. Angoli: 5 a 1. Recupero: 3’ e 5’

Parte male, con una sconfitta casalinga, la nuova avventura di Liverani sulla panchina della Ternana dopo il subentro ad Abate. C’è rammarico per l’epilogo della partita perché le fere, che non vincono da tre turni, hanno avuto le occasioni per poter vincere, ma nella ripresa, complice anche la contestata espulsione di Maestrelli, si sono complicate la vita cedendo di misura agli emiliani. Il neo allenatore rossoverde lancia in attacco Millico al posto dello squalificato Cicerelli, mentre in difesa Capuano è rilevato da Fazzi e in medina Aloi viene schierato dall’inizio con De Boer e Donati. Fere pericolose al 3’ con De Boer il cui potente rasoterra da fuori area viene bloccato da Sorzi, ma in grande difficoltà al 13’ su un corner per gli emiliani, con Cianci che spazza l’area dopo una determinate parata di Vannucchi su incornata ravvicinata di Rossini. La Ternana replica al 39’ con una conclusione di Corradini respinta di piede da Sorzi, poco prima (37’) di un’opportunità in area non sfruttata a dovere da Aloi che è scoordinato al momento del tiro su un buon suggerimento di Cianci. Quest’ultimo va vicino alla rete al 43’ su punizione deviata dal portiere. Nella ripresa, al 3’, Aloi ci prova in area con una rovesciata ma la palla è facile preda di Sorzi, mentre all’8’ Gerbi, per gli ospiti, spedisce sull’esterno della rete alla destra di Vannucchi. Al 26’ cambia tatticamente la partita della Ternana che rimane in dieci uomini per l’espulsione di Maestrelli dovuta all’atterramento di Stanzani lanciato minacciosamente in avanti. Le fere risentono del colpo e al 43’ subiscono la rete di Casarini scaturita da un’azione che parte da un errato disimpegno di Damiani, appena entrato in campo dopo oltre sei mesi di assenza per infortunio.

Al "Liberati" finisce con gli inevitabili fischi dei supporter rossoverdi, che vedono oramai remota la possibilità di promozione diretta, con la capolista Virtus Entella che si è portata a + 8 dalle fere.