Ternana, sì all’iscrizione al campionato. Guida-Capozucca, incontro sul futuro

Ancora 24-48 ore per avere le prime sensazioni in merito alle mosse societarie. Intanto, una certezza tutt’altro che trascurabile è l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C che sarà regolarmente effettuata entro il 4 giugno. Domani, o al massimo giovedì, Nicola Guida è atteso da un appuntamento di assoluta importanza con Stefano Capozucca. Non è da escludere che il presidente possa fare un tentativo per trattenere l’esperto diesse che ha comunque un altro anno di contratto. E’ ovvio che in tal senso potrebbe avere un peso specifico assoluto il livello di ambizione del club nel prossimo campionato. Dunque, l’esito dell’incontro Guida-Capozucca potrebbe essere indicativo per capire le intenzioni del club in serie C. In ogni caso, il lavoro che attende colui che sarà il diesse rossoverde è una montagna da scalare. Tra coloro che non hanno il contratto in scadenza (compresi i calciatori che rientrano dai prestiti), saranno presumibilmente molto pochi a far parte della rosa 2024/2025. Questo sia per questioni legate alla discesa in C, che per motivi legati al costo dell’ingaggio di alcuni.

I saluti. Si susseguono i post di calciatori che hanno concluso l’avventura in rossoverde. "Cara Terni, cari Ternani – scrive Andrea Favilli – purtroppo non è andata come tutti noi volevamo e meritavamo. Quest’anno purtroppo mi avete visto poco, ho sofferto davvero tanto, è stata un annata a dir poco complicata per me.

Noi siamo retrocessi, ma sicuramente non voi, non le persone che tutti i giorni hanno lavorato per noi e con noi", poi "l’amarezza più grande che mi porto dentro è non aver reso felici e orgogliosi tutti loro e tutti voi. Ho sempre avuto la sensazione che chiunque abbia indossato questa maglietta ha dato tutto ciò che aveva. Infine "avrete per sempre un tifoso in più. Grazie Terni, per sempre".

Costantino Favasuli scrive: "Ognuno di voi con una parola, un sorriso o una pacca sulla spalla ha reso la mia permanenza incredibile. Grazie è riduttivo, vi porterò per sempre nel cuore. Forza Fere".

Nel post di Giacomo Faticanti si legge "Voglio ringraziare una città che non meritava un finale così e una squadra che ci ha messo l’anima per provare a raggiungere l’obiettivo" e "questa piazza sono sicuro che saprà reagire nel migliore dei modi. Grazie Terni e sempre forza Fere".