Ternana sulla scia della capolista Pescara. Cicerelli e Romeo, allenamenti personalizzati

Ternana e Pescara di pari passo dopo quella maledetta prima giornata. Un semplice confronto statistico con la capolista rende bene l’idea del brillante percorso della squadra rossoverdedi Ignazio Abate, che ha realizzato una grande progressione nonostante il gruppo quasi del tutto rinnovato, gli inevitabili postumi interni e ambientali della retrocessione, le pesanti questioni societarie che hanno poi trovato soluzione con l’arrivo di Stefano D’Alessandro. La sconfitta rimediata al "Liberati" quel 23 agosto da una Ternana ancora incompleta contro il team abruzzese, in una gara oggettivamente equilibrata e per effetto di due gol evitabili (eufemismo), ha obbligato da subito i rossoverdi a rincorrere, per giunta con il carico da novanta di dover restare il più possibile immuni dalle vicende estranee al campo. Dalla seconda giornata in poi, la media punti prodotta dalle due squadre è stata praticamente identica: Ternana 2,33 in 12 partite, Pescara 2,36 in 11 partite. Non va trascurato il bottino della Torres che, sempre dalla seconda giornata in poi, ha marciato a una media di 2,08. Sono numeri indicativi, in attesa del ricorso che la società rossoverde presenterà non appena saranno rese note le motivazioni della sentenza con cui il Tribunale Federale ha determinato il -2 in classifica, ma anche del recupero di Pescara-Milan Futuro in programma giovedì 21 novembre.

DAL CAMPO. Alla ripresa degli allenamenti svolta al ’Taddei’ hanno assistito il presidente Stefano D’Alessandro, il fratello Maurizio e il ds Carlo Mammarella. Lavoro personalizzato per Cicerelli, Romeo e Tito. Oggi "doppio": ore 10.45 a porte aperte al campo, ore 15.30 in palestra. Per Krastev ci sarà il temuto lungo stop. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore. Il giovane difensore, in accordo con la Fiorentina proprietaria del cartellino, oggi sarà sottoposto a intervento presso Villa Stuart dal professor Pier Paolo Mariani. Intanto, puntuale, è arrivata la squalifica di un turno per Cianci. Capuano resta l’unico in diffida.

Settore giovanile. Al "Mario Cicioni" l’Under 15 e l’Under 17 hanno battuto i pari età del Gubbio, rispettivamente 2-0 (Camponeschi e Pigato) e 2-1 (Bacalini per gli ospiti nel 1° tempo, nel recupero finale autorete di Pedini e gol di Dezio). L’Under 16 ha vinto 4-1 contro il Pineto al "Gubbiotti" di Narni (D’Onofrio, Pavese, Ponziani e Rosi). Sabato la Primavera è stata battuta 2-0 a Pisa.