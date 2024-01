Ternana, tifosi preoccupati. Atteso il nuovo trequartista

I tifosi sono preoccupati dopo la sconfitta e la prestazione di Bari. C’è attesa per il nuovo trequartista (Pereiro o Pagano), per altri arrivi e un certo timore per ulteriori partenze di spicco. Intanto, sabato al "Liberati" contro il Cittadella (ore 14) dovrebbero tornare a disposizione Favilli e Mantovani. Per la suddetta partita la Società lancia un’iniziativa dedicata agli abbonati. Non si sblocca l’operazione che dovrebbe portare in rossoverde Gaston Pereiro (95). Il trequartista del Cagliari vuole la Ternana, ma al suo entourage starebbero arrivando proposte di spicco dall’estero, in particolare dalla Turchia e dal Messico. Il diesse Stefano Capozucca, con cui il calciatore ha un rapporto di grande reciproca stima, non sembra intenzionato ad attendere oltre e nella giornata odierna, in caso di mancato nero su bianco con Pereiro, potrebbe accordarsi con la Roma per il prestito del giovane pari ruolo Riccardo Pagano (04) fermo restando il via libera da parte di Mourinho. Occorre ugualmente l’assenso di Thiago Motta (molto probabile) per vedere a Terni il difensore di fascia Tommaso Corazza (04) di proprietà del Bologna. Entrambi i ragazzi potrebbero eventualmente arrivare alla corte di Roberto Breda nella giornata odierna o al massimo domani. Alla ripresa degli allenamenti svolta al "Taddei" hanno assistito alcune decine di tifosi, alcuni dei quali hanno poi avuto un lungo e cordiale colloquio con Breda che conferma la propria fiducia in merito ai valori della rosa. Sono tornati in gruppo Favilli e Mantovani che, dunque, potrebbero rientrare nei convocati. E’ rimasto fermo Marginean a causa di un affaticamento muscolare post gara di sabato. Lavoro personalizzato per N’Guessan, Capuano e Viviani. Oggi doppia seduta, all’antistadio e a porte aperte (ore 9.30 e 14.30).

"Chi trova un abbonato trova un tesoro". Con questa iniziativa lanciata dalla società per Ternana-Cittadella, ogni abbonato potrà acquistare al costo di un euro un biglietto per qualsiasi settore (Curva Ovest esclusa).