Volley. La Sir Susa Vim Perugia fa tappa all’università. Grande accoglienza per Piccinelli e Zoppellari

La Sir Susa Vim Perugia va all’università: il progetto “La Sir a scuola”, ha ampliato così i suoi orizzonti anche ad una platea di studenti universitari. Il libero bianconero Alessandro Piccinelli e il palleggiatore Francesco Zoppellari sono intervenuti al secondo Open Day del Master in Management dello sport e delle attività motorie alla facoltà di Scienze Motorie. "Fare team nello sport e nella vita" è stato il filo conduttore dell’incontro che ha riscosso grande entusiasmo con un boom di adesioni: dopo meno di 24 ore dall’annuncio dell’evento si erano iscritti oltre 250 studenti.

Un incontro molto partecipato, con i due Block Devils che hanno risposto alle domande degli studenti, raccontando la loro carriera, i sacrifici e le motivazioni che devono essere sempre forti per raggiungere certi traguardi e portarli avanti. La referente del Master, professoressa Leonella Pasqualini, organizzatrice dell’evento, intervenendo ha puntualizzato che "qualsiasi scelta nella vita deve essere guidata da una motivazione profonda. Quella che ci spinge ogni anno a migliorare il nostro Master in Management dello Sport e delle Attività Motorie, è proprio il desiderio di ’correre oltre’. Fare quel salto mortale verso l’infinito mondo della conoscenza e passo dopo passo offrire ai nostri studenti e studentesse strumenti e opportunità concreti per lavorare e appagare le loro aspettative di professionalità e di esseri umani! Le dinamiche dello sport possano consentire di raggiungere tali gli obiettivi della vita professionale".

Il gruppo intanto, prosegue la preparazione in vista del match casalingo di domenica contro l’Allianz Milano di coach Roberto Piazza. Doppia seduta di lavoro: prevenzione in palestra al mattino e allenamento sul taraflex nel pomeriggio, mentre oggi è in programma una sessione di pesi e lavoro con la palla a gruppi.