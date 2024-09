Terza categoria, ecco i calendari. Fano Calcio, niente derby con l’Accademia Granata. L’esordio sarà in casa dell’Olimpia Monte Porzio

Esordirà in trasferta contro la Virtus Castelvecchio di Monte Porzio il Fano Calcio, la nuova società nata per volontà di un gruppo di imprenditori fanesi con lo scopo di dare un calcio diverso alla città, dopo le vicissitudini in cui è incappata l’Alma Juventus del presidente Salvatore Guida. E niente derby con l’Accademia Granata, ritiratasi dal torneo. Il nuovo Fano Calcio di mister Luca Spendolini, inserito nel Girone B di Terza categoria, giocherà domenica 6 ottobre, come da calendario sorteggiato ieri dal Comitato regionale marchigiano, ma probabilmente l’incontro d’esordio sarà anticipato a sabato 5 ottobre alle 15 al comunale ’Olimpia’ di Monte Porzio.

La prima in casa, allo stadio ’Mancini invece sarà alla seconda di campionato contro il Babbucce Pesaro, poi di nuovo contro un’altra formazione pesarese, Casa 33, squadra multietnica formata da ragazzi provenienti da ogni parte del mondo alla loro seconda esperienza, in casa col Real Vallone Senigallia, in trasferta col Real Porto Senigallia, e così via. Non ci sarà, come invece era stato annunciato in sede di composizione dei gironi, il derby con un’emanazione del recente passato fanese, ovvero con l’Accademia Granata dell’ex presidente Mario Russo, in quanto quest’ultima si è ritirata dal campionato ed è stata sostituita dalla Marottese Arcobaleno. Di recente gli era stata tolta dall’amministrazione comunale di Fano la gestione del campo di Centinarola e l’Accademia Granata è rimasta solo con il terreno di gioco di Rosciano, peraltro da sistemare. In compenso un derby fanese ci sarà comunque e sarà quello del Fano Calcio contro il Tre Ponti, previsto all’andata il 15 dicembre al campo sportivo di Bellocchi e il ritorno al ’Mancini’ il 13 aprile dell’anno prossimo.

Sono comunque in tutto 15 le formazioni che si daranno battaglia, con il Fano Calcio che osserverà il turno di riposo alla terzultima giornata (12 gennaio e 4 maggio 2025). Inutile dire che la società del presidente Giovanni Mei e del direttore sportivo Roberto Canestrari è chiamata a recitare un ruolo di primo piano in questo torneo nel quale ovviamente sarà la squadra da battere e contro cui tutte le altre avversarie vorranno di sicuro impegnarsi al massimo per far bella figura. Una ruolo decisamente scomodo anche perché il Fano Calcio non ha potuto tesserare i giocatori fino a quando non si è saputo dell’inserimento solo in Terza categoria e di conseguenza non ha potuto disputare incontri amichevoli. In queste due settimane che rimangono prima dell’inizio del campionato si cercherà di recuperare il tempo perduto.

