Tifosi coi conti in rosso. Il “prezzo“ di Inter e Milan. Col Bayern costi alle stelle. E pure il derby è un lusso

Persino nella vittoria, c’è chi recrimina. Nella festa per gli ottavi di Champions League centrati contro il Feyenoord, lo scorso 11 marzo, l’accompagnamento sonoro degli ultras all’Inter è cominciato 20’ dopo il fischio d’inizio. La ragione campeggiava in uno striscione fuori dal Meazza: “Società Inter: il calcio è dei tifosi? La solita menzogna. 65 euro valgono la vostra vergogna”, ad indicare la cifra da tirar fuori per vedere la gara dal secondo verde, la Curva Nord.

Vedere calcio è diventato una spesa non indifferente, non solo nel settore in cui si piazzano i fan più assidui del tifo. Sono anzi le posizioni meno costose, o quasi, dell’intero stadio. Per spendere cifre inferiori si può andare solo più in alto, al terzo, sui seggiolini dello stesso colore. Il calendario fitto a primavera è quel che i tifosi si augurano, perché coincide con più fronti aperti in stagione. Dall’altro lato è una cura dimagrante del portafogli, soprattutto se le gare sono di cartello. Un doppio derby in semifinale di Coppa Italia lo è. I “fedeli“ al seguito rossonerazzurro possono acquistare un biglietto che parte dai 44 euro al terzo blu e arriva ai 219 in tribuna d’onore. Nel mezzo un primo arancio a 104 euro, mentre per i tifosi ospiti (in questo caso al secondo verde) il prezzo fisso è di 45 euro. Vale lo stesso a parti invertite per gli ultras della Sud il 23 aprile, quando si giocherà il ritorno. In questo caso i sostenitori di casa possono assistere alla partita sborsando 29 euro per un terzo verde e 220 per la poltroncina rossa centrale. Un primo arancio, soluzione di mezzo, ne costa 85, ma i prezzi potrebbero cambiare da lunedì quando finirà la fase dedicata agli abbonati alla Serie A.

Il Milan non ha la Champions League e quindi le spese extra-campionato finiscono qui, per ora, a meno che il Diavolo non si guadagni l’accesso alla finale di Roma. È invece già certa la doppia tappa contro il Bayern Monaco per l’Inter in Champions League e i tagliandi si sono volatilizzati. Quelli per l’andata in Baviera, 50 euro per il settore ospiti l’8 aprile; dai 59 del terzo verde ai 290 della poltroncina rossa per il ritorno al Meazza del 16. Il primo arancio era disponibile a 150 euro, ma ieri sul sito ufficiale del club erano disponibili solo due soluzioni non proprio accessibili a tutti: 199 per il secondo rosso laterale e 220 per il secondo rosso centrale. Va considerato che per il primo confronto coi bavaresi ci sono da mettere in conto i costi di spostamento (non meno di 150 euro tra bollini, autostrada e carburante) e alloggio, che complice una fiera negli stessi giorni a Monaco costa attorno ai 400 euro a stanza. Ma almeno le ultime due voci sono di quelle che si possono dividere infoltendo la comitiva.

Chi ha staccato un abbonamento ad inizio stagione non deve aggiungere i costi per Inter-Udinese del 30 marzo e per tutti gli altri impegni fino al termine della stagione, lo stesso vale sulla sponda rossonera. Curiosamente, nonostante i risultati lontani dalle aspettative, il Milan ha sorpassato l’Inter per presenze allo stadio proprio nell’annata in corso. Nel 2024/25 i nerazzurri hanno chiuso davanti a tutti con 72.838 spettatori di media, scesi per ora a 69.794. Il totale di fine anno sarà comunque in crescita, perché lo scorso anno i ragazzi di Inzaghi si fermarono agli ottavi sia in Coppa Italia che in Champions League. Per contro il Milan, che a primavera un anno fa aveva chiuso a 72.008, è leggermente sceso nella media toccando i 71.591 attuali, ma il calo dei “cugini“ ha permesso comunque di essere davanti nella speciale graduatoria. L’ultimo dato registrato (74.800 spettatori a Milan-Como), se confermato nelle ultime giornate permetterà di chiudere in positivo almeno il campionato del botteghino.