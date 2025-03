Vlahovic, re delle punizioni: nessuno come lui negli ultimi 20 anni

Torino, 27 marzo 2025 – Dusan Vlahovic è il giocatore con il più alto tasso di conversione di punizioni calciate in gol dal 2006 ad oggi nei top 5 campionati europei. Questo è il dato che emerge dalla classifica stilata da Opta tra tutti i giocatori che hanno calciato almeno trenta punizioni negli ultimi vent'anni. Il centravanti della Juventus, infatti, ha messo a segno cinque gol su trenta calci di punizione, per una percentuale del 16,7%. Il serbo si piazza al primo posto di questa speciale classifica davanti ad un altro ex Juventus, anche se per poco. In seconda posizione c'è Diego, trequartista brasiliano che ha vestito la maglia della Vecchia Signora nella stagione 2009-10, prima di trasferirsi al Wolfsburg. Il brasiliano ha una percentuale di conversione del 15,5%. Sul gradino più basso del podio c'è l'ivoriano Siaka Tiéné, ex giocatore, tra gli altri, di Paris Saint-Germain e Montpellier, che su 33 punizioni ne ha messe a segno cinque, per una percentuale del 15,2%. Lo spagnolo Juan Mata occupa la quarta posizione con una percentuale del 15% a fronte dei 9 gol segnati su 60 punizioni calciate. Al quinto ci sono altre due vecchie conoscenze della Serie A: l'ex Lazio Sergej Milinkovic-Savic e l'ex Inter, Liverpool e Barcellona Coutinho, che hanno segnato 7 punizioni su 49 e vantano una percentuale di conversione del 14,9%. La settima posizione è tutta del portoghese Simao, che in carriera ha vestito le maglie di Barcellona, Benfica e Atletico Madrid. Con 6 centri su 42 tentativi, l'ala sinistra portoghese ha la percentuale di conversione del 14,3%, poco più di Ever Banega, fermo all'ottavo posto con 5 gol su 36 tentativi, per una percentuale di conversione del 13,9%. Al nono posto c'è il cileno Nicolas Cordova, anche lui ex Serie A. Nell'arco della sua carriera, infatti, ha vestito anche le maglie di Perugia, Crotone, Bari, Messina e Brescia. La sua percentuale di conversione è del 13,5%, con 5 centri su 37 tentativi. Chiude la top 10 lo scozzese Maloney con la percentuale del 13,3%.Dove si trovano Cristiano Ronaldo e Messi? Il portoghese ha segnato il 6,3% dei calci di punizione tentati quando militava nelle squadre dei top 5 campionati europei, circa uno su sedici, mentre la percentuale di Messi è del 9%, ovvero circa un gol ogni undici punizioni calciate.