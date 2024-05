Tifosi e violenza: un accoltellato tra ultras di Genoa e Sampdoria, 155 poliziotti feriti in Germania. Il ds del Bari aggredito in autogrill con la moglie

Da Bari alla Germania passando per Genova, il filo rosso della violenza unisce gli scontri tra i tifosi, che se la prendono anche con la famiglia di un dirigente. È il caso del ds del Bari Ciro Polito, che ha denunciato di esser stato aggredito da alcuni tifosi biancorossi in un autogrill di Occhiobello, in provincia di Rovigo, mentre si trovava insieme a sua moglie sulla strada del ritorno dopo la partita contro il Cittadella. Il Bari rischia la retrocessione, il club è intervenuto sull’episodio: "Polito è stato raggiunto e aggredito verbalmente e fisicamente da un gruppo di ignoti che subito dopo si sono dileguati", ignoti che il Bari definisce "vigliacchi che nulla hanno a che vedere con il tifo barese e con lo sport". Le forze dell’ordine stanno indagando sulla vicenda, acquisendo anche i filmati della videosorveglianza. Momenti di tensione con i tifosi anche all’aeroporto al rientro della squadra.

A Genova gli scontri sono iniziati domenica sera tra tifosi della Sampdoria e del Genoa. Un tifoso genoano è stato accoltellato a un braccio e un altro è stato picchiato in un bar di Nervi durante un irruzione di quattro ultrà blucerchiati. Nel locale di via Oberdan i tifosi hanno devastato la struttura e sono stati fermati solo dall’intervento della volanti della polizia. I tafferugli sarebbero nati in seguito alla voce che un tifosi doriano era stato aggredito dopo la partita contro la Reggiana: una ottantina di ultras blucerchiati in piazza Alimonda ha aggredito alcuni tifosi rossoblù, è finita in rissa senza esclusione di colpi durata diversi minuti e ripresa dopo il primo intervento degli agenti, alcuni dei quali sono rimasti feriti. Devastata la sede di ultras doriani in passo Ponte Carrega.

In Germania i poliziotti feriti sono 155 sabato a Berlino nella gara tra BFC Dynamo ed Energie Cottbus, quarta serie tedesca: 116 agenti della polizia berlinese e federale feriti dal gas, 28 da aggressioni e 11 da articoli pirotecnici. Arrestati 74 sospetti.