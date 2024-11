Tifosi. Pronto il grande esodo per Rimini. Sono stati già riempiti tre pullman

Il pareggio beffa subito in extremis dalla Vis non ha raffreddato i bollenti spiriti dei tifosi che hanno ugualmente applaudito la squadra per la prestazione fornita e che stanno già pensando alla trasferta di Rimini in programma venerdì 22 novembre alle 20,30. Una partita per la quale la tifoseria organizzata della tribuna Prato sta allestendo diversi pullman e altri potrebbe organizzarne in settimana. Sono già

tre quelli esauriti in poche ore subito dopo il pareggio dei biancorossi con l’Ascoli, maturato dopo una partita che ha visto dominare per lunghi tratti la squadra di casa: "Ques’anno finalmente ci divertiamo, la squadra esprime dei valori importanti e il gioco è coinvolgente. Stiamo riscoprendo un entusiasmo che mancava da tempo e la gente si identifica in questi ragazzi che vanno in campo dando sempre tutto e facendolo con intelligenza", dice Alberto Rossi a nome del popolo biancorosso che sta allestendo il grande esodo verso Rimini. Oltre ai tre pullman organizzati, se ne stanno allestendo altri tre. Le iscrizioni si ricevono al circolo della Vis.

La trasferta costa 15 euro a cui va aggiunto il costo del biglietto. La prevendita aprirà nella prossime ore.

Il ritrovo dei tifosi della Vis sarà alle 18,30 di venerdì nel parcheggio McDonalds, la partenze è prevista per le 19. Tifosi galvanizzati anche dalla presenza del presidente Bosco nella tribuna Prato durante Vis-Ascoli. Bosco ha visto il derby nella parte alta della tribuna, tra la curiosità generale: "Un omaggio doveroso al cuore della tifoseria", ha detto il presidente, evidenziando "il calore dei sostenitori e la bravura della squadra a seguire i dettami di mister Stellone che come avevo detto

rappresenta l’investimento valore aggiunto di questa stagione.

Abbiamo una squadra con tanti giovani interessanti e stiamo proseguendo nel nostro programma di crescita. Allo stadio si è creato un bel clima e questo è positivo per

tutti".

d. e.