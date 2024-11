Atalanta, Gasperini: “Nella corsa scudetto noi giochiamo liberi, senza pensieri”

Bergamo, 17 novembre 2024 – L’Atalanta non ha le vertigini e ha la testa libera da pensieri pesanti da altissima classifica. Un vantaggio in più nella corsa per il titolo per la Dea, seconda ad un punto dal Napoli, come ha fatto notare anche il suo tecnico Gian Piero Gasperini. “Lo scudetto? Noi non abbiamo tanti pensieri. Giochiamo un po’ come i ragazzini, abbastanza liberi, cerchiamo di ottenere il massimo: non so il futuro, ma siamo molto soddisfatti di quello che stiamo facendo e cerchiamo di andare avanti il più possibile”, ha spiegato sabato il 66enne allenatore nerazzurro, tornato nella sua Grugliasco, nella cintura torinese, dove ha inaugurato un campo sportivo polivalente sintetico, intitolato ai suoi genitori Giuseppe e Antonietta, da lui donato alla cittadinanza.

Un dono per far giocare i bambini della cittadina in cui è nato nel 1958 e cresciuto, prima di iniziare a girare l’Italia, dopo la trafila nel settore giovanile della Juventus e il debutto in prima squadra, come calciatore professionista tra A (due stagioni con il Pescara tra il 1987 e 1989), B e C.

“Vivo una realtà fantastica a Bergamo, sono felice di questo, poi ci sono le radici quando torno qua a Grugliasco: i familiari, parenti, tanti amici qui intorno, mi sento veramente realizzato. Per me inaugurare questo campo è una grande vittoria, poi dalla settimana prossima pensiamo al campionato. Il calcio ha delle regole, impari a vincere ma soprattutto a perdere, ad avere rispetto dell’avversario. Lo sport, il calcio in particolare, regala degli insegnamenti che poi ti porti dietro tutta la vita, anche in altri settori", ha concluso Gasperini. Che tre settimane fa ha festeggiato il record delle sue prime 400 panchine nerazzurre (intanto sono diventate 404 con 211 vittorie, 94 pareggi e 99 sconfitte) e ha ricevuto un’altra nominations da brividi, quella per un altro prestigioso riconoscimento internazionale: il Globe Soccer Awards 2024, nella categoria allenatori, premi che verranno assegnati a Dubai il 27 dicembre.