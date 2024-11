Atalanta, nuovo stop per Davide Zappacosta: lesione di primo grado al muscolo soleo

Bergamo, 14 novembre 2024 - Nuovo stop per Davide Zappacosta. Il 32enne laterale dell’Atalanta ha chiuso anticipatamente il suo mese di novembre e resterà fuori tra le due e le tre settimane per una lesione di primo grado del muscolo soleo sinistro rimediata nelle ultime azioni del primo tempo domenica contro l’Udinese. L’ex Chelsea salterà sicuramente la sfida del 24 a Parma alla ripresa e quasi certamente la successiva trasferta di Champions tre giorni dopo a Berna in casa dello Young Boys.

A rischio anche la trasferta del 2 dicembre all’Olimpico contro la Roma. Tempi più brevi forse per Sead Kolasinac, bloccato da una settimana per un risentimento muscolare rimediato nella trasferta di Champions a Stoccarda: il 31enne difensore bosniaco dovrebbe saltare la trasferta di Parma, ma potrebbe riuscire a recuperare per la successiva sul campo dello Youn Boys. Ai box anche Berat Djimsiti, per una distorsione alla caviglia rimediata in uno scontro di gioco con Thauvin domenica nel primo tempo contro l’Udinese: anche per il 31enne difensore albanese resta a rischio la trasferta di Parma.