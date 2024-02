Tiong annulla l’incontro col sindaco Silvetti. Il suo sms: "Questioni personali e familiari"

"Questioni personali e familiari": Tony Tiong non arriverà ad Ancona né oggi né domani. Il patron e presidente dell’Unione sportiva Ancona ha scritto ieri pomeriggio un messaggio al sindaco dorico, Daniele Silvetti, con cui era d’accordo per vedersi proprio in questi giorni, spiegandogli che per ragioni personali e familiari non avrebbe potuto essere presente ad Ancona, ma dicendogli che avrebbe fissato un nuovo incontro nel giro di una o al massimo due settimane. L’appuntamento con il sindaco Daniele Silvetti è relativo al passaggio di proprietà del terreno di Passo Varano dove dovrà sorgere il centro sportivo dell’Ancona, terreno che l’Ancona Sports Center (di proprietà dello stesso Tiong) s’è aggiudicata tramite bando.

Tutto è pronto per il rogito dal notaio, con relativo pagamento, per il passaggio di proprietà: l’Ancona Sports Center dovrà versare nelle casse del Comune di Ancona un corrispettivo pari a circa 1.4 milioni di euro, meno i 120mila euro già versati a titolo di deposito. Un’operazione seria e importante, attesa tanto dalla città quanto dalla società sportiva che, con l’acquisto del terreno e con la relativa costruzione del centro sportivo, raggiungerebbe un traguardo in cui mai nessuno era riuscito in precedenza. Il progetto del centro sportivo è stato già presentato alla stampa e agli sponsor nello scorso mese di dicembre.

Mister Tiong era atteso ad Ancona i primi di gennaio, poi avrebbe dovuto presentare il progetto alla cittadinanza con un’assemblea pubblica. Il presidente, invece, è passato in città rapidamente il 21 e 22 gennaio scorso, poi un paio di settimane fa ha contattato il sindaco Silvetti chiedendogli, appunto, un appuntamento tra oggi e domani. Ieri, però, il nuovo slittamento di una o due settimane. Teoricamente nulla di grave, ma quanto basta, in un momento difficile per la squadra, per far apparire nuovamente fantasmi e diffondere incertezza che rischia di essere quanto mai dannosa soprattutto per Gatto e compagni.

Mentre, dunque, il presidente onorario e socio di minoranza Mauro Canil cerca di infondere serenità nel gruppo biancorosso in vista del match di sabato ad Arezzo, slitta nuovamente l’incontro tra il patron biancorosso e il primo cittadino, quello che avrebbe potuto sancire nei prossimi giorni un passaggio fondamentale per la città e per l’Ancona. La speranza degli anconetani è che entro la metà del mese di marzo il patron arrivi ad Ancona, stavolta per davvero, siglando l’accordo storico e permettendo a tanti sportivi anconetani di conservare intatta la fiducia nel progetto nato con l’arrivo di Mauro Canil nel capoluogo e proseguito con la cessione della maggioranza della società all’imprenditore austromalese appassionato di calcio italiano. Giuseppe Poli