Torneo di Tolone: l'Italia Under 21 piega 1-0 l'Indonesia e chiude seconda il gruppo B

Tolone (Francia), 12 giugno 2024 – L’Italia Under 21 batte 1-0 l’Indonesia Under 20 e si assicura la seconda piazza del gruppo B del “Torneo di Tolone – Maurice Revello”, che vale la partecipazione alla finale per il terzo e quarto posto, in programma contro la Francia domenica prossima. Agli azzurri è bastato un lampo di Antonio Raimondo al 38', bravo a capitalizzare, con un preciso diagonale, un filtrante di Pisilli. Un gol arrivato al culmine di un primo tempo giocato con intensità ma al tempo stesso poca lucidità e precisione dagli azzurri che poi, nonostante i cambi operati da Nunziata, sono calati vistosamente sul piano fisico e della grinta, finendo per gestire il risultato senza correre grossi rischi in fase di fensiva.

Primo tempo

Nunziata mescola ancora una volta le carte e opta per il modulo con la difesa a tre. Bertola, Ghilardi e Fontanarosa sono i tre centrali a protezione del portiere Rinaldi. Sulle fasce ci sono Zanotti e Pieragnolo, con Faticanti e Zuccon a presidiare la mediana. Pisilli e Volpato agiscono invece sulla trequarti, alle spalle della punta Raimondo. L’avvio di gara azzurro è promettente e segnato da una fitta trama di gioco che porta tanti uomini sopra la linea del pallone e la giusta grinta e pressione in fase di non possesso. L’Italia fatica però a trovare la superiorità numerica sia sulle corsie laterali sia al centro, al cospetto di un’Indonesia che si copre con un compatto 4-5-1, e difetta sul piano della finalizzazione. Il match scorre così con buona intensità, ma senza particolari emozioni: almeno fino al 38’, quando l’Italia – con un lampo – sblocca la situazione: tutto nasce sull’asse formato da Faticanti, Pisilli e Raimondo, il quale riceve palla in profondità e in diagonale sigla l’1-0 che gli azzurri conservano preziosamente fino al termine di un primo tempo chiuso in crescendo dagli uomini di Nunziata.

Secondo tempo

Dopo l’intervallo, rinfrancata anche dal vantaggio, l’Italia cerca di ripartire con intraprendenza e di alzare subito i giri del motore e al 52’ sfiora il 2-0 con Pisilli che da posizione defilata fa partire un tiro che si spegne sull’esterno della rete. Turicchia e Veroli sono le prime mosse di Nunziata – a mezz’ora dalla fine – per dare ancora più brio alla manovra di un’Italia ancora troppo poco concreta in zona gol: anche l’iniziativa in profondità di Raimondo, imbeccato da Volpato dopo un buon inserimento tra le linee, al 65’, non porta infatti frutti, perché il portiere indonesiano Algiffari si fa trovare pronto sulla conclusione dell’attaccante reduce da una stagione alla Ternana. Un ultimo guizzo per Volpato che al 72’ lascia il campo assieme a Zuccon per far spazio a Cerri ed Esposito, che rendono ancor più offensiva la trazione dello scacchiere azzurro. L’ingresso dei nuovi innesti – un po’ troppo timidi negli ultimi venti metri – non basta però a dare un vero e proprio cambio di passo alla manovra dell’Italia, che tiene sì il pallino del gioco in mano ma non punge ulteriormente e deve così accontentarsi dell’1-0 al triplice fischio dell’arbitro Odette Hamilton.

Il tabellino

Italia (3-4-2-1): Rinaldi; Bertola, Ghilardi, Fontanarosa; Zanotti, Faticanti (dal 59' Turicchia), Zuccon (dal 59' Esposito), Pieragnolo (dal 59' Veroli); Pisilli (dall84' Tongya), Volpato (59' Cerri); Raimondo. All. Carmine Nunziata.

Indonesia Under 20: Algiffari; Dennis (dal 59' Jardim), Zaky, Arel, Hamzah, Kaka, Hidayat (46' Geypens), Pamungkas, Firmansyah (dal 59' Da-bin), Abdulmanan (dall’89' Kamuru), Hinoke. All. Indra Sjafri.

Marcatori: Raimondo (38’).

Note – Ammonizioni: Bertola, Kaka, Fontanarosa, Pieragnolo, Ghilardi.