Tom Lockyer, malore in campo durante Bournemouth-Luton, il club conferma: “Arresto cardiaco”

Bournemouth, 16 dicembre 2023 – Scende il gelo sullo stadio del Bournemouth: il capitano ospite, Tom Lockyer, stella del Luton Town si accascia sul verde del campo. Attimi di grande paura, fino ai soccorsi, e la diagnosi dopo gli accertamenti medici: “Arresto cardiaco” dirà il club in una nota. Unanime la solidarietà di tutti gli altri club di Premier League, che hanno fatto a Lockyer – già vittima di un malore in passato –, gli auguri di una pronta guarigione.

Cosa è successo

Gli altri giocatori in campo hanno immediatamente chiamato i medici, che sono corsi in campo, mentre il mister cercava di lasciar respirare i giocatore. Dopo essere rimasto a terra per svariati minuti, Lockyer è stato portato via in barella mentre i calciatori delle due squadre lasciavano il campo. Lockyer aveva già avuto un arresto cardiaco in campo lo scorso maggio, a Wembley durante la finale promozione vinta ai rigori sul Coventry. Successivamente era stato sottoposto a un intervento chirurgico al cuore e dopo un mese aveva avuto il via libera dei medici per tornare a giocare. "Mi hanno dato il via libera per tornare in campo. Mi sono sottoposto a tutti gli esami del caso e sono risultati tutti negativi”, aveva detto il capitano del Luton in quell'occasione.

Il comunicato del club

"Il nostro staff medico conferma che il capitano Tom Lockyer ha avuto un arresto cardiaco in campo". Lo scrive il Luton sul proprio sito internet, dando un ulteriore aggiornamento sulle condizioni del giocatore dopo quanto accaduto durante la partita di oggi con il Bournemouth, sospesa sull'1-1. "Il giocatore era lucido quando è stato portato via in barella, poi ha ricevuto ulteriori cure all'interno dello stadio e ringraziamo ancora una volta gli staff medici di entrambe le squadre. Tom è stato trasferito in ospedale, possiamo rassicurare i nostri tifosi, le sue condizioni sono stabili e attualmente è sottoposto a ulteriori test con i suoi familiari al suo fianco. Ringraziamo tutti per il supporto, l'interesse e i messaggi affettuosi per Locks", conclude il Luton.