Tonali, 50 scommesse sul calcio appena arrivato al Newcastle: rischia un altro stop

Newcastle, 28 marzo – Sandro Tonali ancora nell’incubo. Secondo quanto si apprende, è scattato nei suoi confronti un deferimento da parte della federazione inglese per aver violato la regola sulle scommesse. Nel mirino, ci sono cinquanta puntate riferibili a lui, effettuate sul calcio, tra il 12 agosto e il 12 ottobre 2023. Ovvero nel periodo in cui, già arrivato al Newcastle dal Milan, doveva ancora aspettare l’esito finale delle indagini in Italia che poi hanno portato al patteggiamento di dieci mesi di stop e di otto di servizi sociali. Una squalifica scattata il 26 ottobre scorso e che poi era stata recepita da tutte le federazioni. Tonali ha una settimane di tempo per difendersi dalle accuse e ora rischia che la sua squalifica possa essere prolungata oltre il prossimo 27 agosto, data in cui era fissato il suo possibile ritorno in campo. La Football Association conferma intanto che la violazione della regola da parte di Tonali è stata compiuta con cinquanta diverse puntate. Il Newcastle, che senza commentare oltre la vicenda date l'inchiesta in corso afferma di “riconoscere l'accusa di cattiva condotta ricevuta da Tonali” e specifica che il giocatore “continua a dare ampia collaborazione alle indagini in merito e ha il pieno sostegno del club”.