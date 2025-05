Torino-Inter, Inzaghi porta in campo Taremi-Correa: probabili formazioni e orari tv

Bologna, 10 maggio 2025 – Ultime tre partite per la volata Scudetto, ma l’Inter appare oggettivamente concentrata sulla finale di Champions. O meglio, le fatiche con il Barcellona, durissimi supplementari, porteranno Simone Inzaghi a dover fare abbondante turnover a Torino, contro quel Paolo Vanoli che in passato è stato collaboratore di Antonio Conte. Il Toro potrà dunque fare un favore al Napoli e avvicinarlo a un clamoroso Scudetto. L’Inter, dal canto suo, proverà a passare in terra di Piemonte con le riserve, sperando sia sufficiente. Fuori in tanti, o preservati, così davanti potrebbe addirittura esserci l’inedita coppia Taremi-Correa.

Probabili formazioni

Per Inzaghi fuori Lautaro, Mkhitaryan, Acerbi, che merita un turno di riposo, e anche Frattesi, così davanti, per far rifiatare qualcuno ed evitare infortuni, dovrebbero giocare Taremi e Correa. Negli altri reparti, Zalewski potrebbe essere la novità da mezzala con Asllani in mezzo e Zielinski seconda mezzala, mentre sugli esterni Augusto e Darmian. In difesa Bisseck, De Vrj e Bastoni. Nel Toro 4-2-3-1 con Pedersen, Coco, Maripan e Biraghi, centrocampo con Linetty e Casadei, linea sulla trequarti composta da Lazaro, Vlasic ed Elmas, con Adams prima punta. TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Pedersen, Saul Coco, Maripan, Biraghi; Linetty, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. All. Vanoli INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Zalewski, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Correa, Taremi. All. Inzaghi

I precedenti

Toro-Inter è una grande classica del calcio italiano e registra ben 192 precedenti con 82 vittorie interiste, 55 vittorie granata e 55 pareggi. Il primo precedente risale al 9 ottobre 1921 con la vittoria del Torino in trasferta 0-1, mentre la prima vittoria dell’Ambrosiana risale a sei anni più tardi con il 3-0 di Milano. Nel periodo recente, però, l’Inter vanta una striscia positiva di undici risultati utili consecutivi di cui dieci vittorie. Infatti, l’ultimo successo granata è del 27 gennaio 2019 per 1-0 con gol di Armando Izzo. Era l’Inter di Spalletti con Dalbert e D’Ambrosio in fascia e Icardi e Lautaro in attacco. Per quanto riguarda le sole partite a Torino si registrano 96 precedenti con 32 vittorie Inter, 37 vittorie Torino e 27 pareggi. I nerazzurri hanno vinto gli ultimi due precedenti in casa Toro. Il 3 giugno 2023 per 0-1 (Brozovic) e il 21 ottobre 2023 0-3 (Thuram, Martinez e Calhanoglu).

Dove vederla in tv

La partita tra Toro e Inter si gioca domenica 11 maggio con calcio d’inizio alle ore 18 e doppia diretta tv. Live sulla piattaforma DAZN, visibile tramite Smart Tv, Playstation 5, X Box e sull’app di Sky Q (con abbonamento Dazn). Live su Sky sui canali Sky Sport Calcio, 202, Sky Sport 4k, 213, e Sky Sport 251. In streaming su Sky Go.