Torino-Monza 1-1: a Masina risponde Djuric

Torino, 24 novembre 2024 - All'Olimpico Grande Torino finisce in parità il match tra gli uomini di Vanoli e quelli di Nesta. Una sfida che, in avvio, si tinge di biancorosso con Maldini e Pedro Pereira che vanno a un passo dal vantaggio nei primi dieci minuti. Il Toro si sveglia e prova a far male con Adams, ma ci pensa sempre un grande Pablo Marì a evitare il peggio. Si corre tanto da una parte all'altra, poi sembra mancare sempre un po' di lucidità alle due squadre negli ultimi venti metri. Il secondo tempo si apre col il gol di Adam Masina di testa su angolo dopo appena un quarto d'ora, ma la gioia dura solo due minuti perché risponde, esattamente con la stessa moneta (rete di testa su angolo), Milan Djuric che fa pari. Vanoli inserisce Njie per gli ultimi venti minuti e lo svedese entra in partita splendidamente, dando nuova verve al Torino che si rende spesso pericoloso ma senza trovare mai il bersaglio grosso. Finisce 1-1, con il Torino che sale quindi a 15 punti all'undicesimo posto in attesa della Roma, mentre il Monza va a +1 dal Venezia al penultimo posto.

Primo tempo

La sfida dell'Olimpico Grande Torino parte fortissimo con il Monza che va a un passo dal vantaggio dopo appena sessanta secondi: lancio per Djuric che fa un grande lavoro di sponda per Maldini che controlla bene, ma in area calcia addosso a Milinkovic-Savic che ringrazia. Ancora Monza, solo Monza, in questo avvio: la squadra di Nesta costruisce bene e senza pressione dalle retrovie per poi infilare per Pedro Pereira che entra in area dalla sua fascia di competenza, prova il tocco sotto, ma Milinkovic c'è. Due belle occasioni per i biancorossi, ma sia Maldini che Pereira avrebbero potuto fare qualcosa di più al momento del tiro. Prova a uscire il Torino con Vlasic e Pedersen che fraseggiano e poi provano a imbucare per Sanabria, ma Pablo Marì è attento e manda in angolo. Dalla bandierina va vicino al vantaggio il Torino con Coco che schiaccia bene di testa, ma ancora Pablo Marì decisivo allontana sulla riga. Rischia tantissimo Bianco che per poco non regala il vantaggio al Torino: il centrocampista segue con lo sguardo il pallone per farlo uscire sul fondo, la palla rallenta e si ferma con Vlasic che è bravo ad aggirarlo, prendere il pallone ed entrare in area palla al piede, il trequartista serve Che Adams che viene anticipato ancora una volta da un superbo Pablo Marì. Si corre da una parte all'altra, con Marì che, dopo l'anticipo, serve Dany Mota che corre e scarica per Bianco, cercato Djuric in area che di testa trova le mani di Milinkovic. Ci riprova Maldini al 30' che rientra dal lato sinistro, se la mette sul destro, calcia forte e Milinkovic-Savic respinge in tuffo. Si rallenta un po' nel finale di primo tempo, dopo 35 minuti giocati ad alta intensità da entrambe le squadre. Prima della pausa arriva anche il primo giallo della gara all'indirizzo di Che Adams, poi il primo tempo finisce 0-0.

Secondo tempo

Si riprende con gli stessi ventidue che avevano chiuso la prima frazione. Arriva il vantaggio del Torino con Adam Masina al 60'. Calcio d'angolo di Lazaro sul secondo palo, terzo tempo perfetto dell'ex Bologna che stacca e la mette dove Turati non può arrivare. Masina torna a segnare dopo oltre un anno e mezzo in Serie A. Prova a reagire il Monza e lo fa subito perché pareggia Milan Djuric al 62': ancora su calcio d'angolo, il centravanti si fa vedere e si libera della marcatura di Sanabria, Kyriakopoulos gliela mette perfettamente sulla testa e lui la gira all'angolino basso. Quarto gol in campionato di Djuric, il primo di testa, la specialità della casa dell'attaccante. Altro pericolo in casa Torino, nasce tutto da un altro calcio d'angolo battuto da Kyriakopoulos, la palla attraversa l'area di rigore e viene ributtata dentro dalla parte opposta, Coco tocca il pallone che resta lì e poi viene anticipato di un soffio Dani Mota che stava per calciare a botta sicura dal limite dell'area piccola. Qualche protesta dei giocatori e della panchina del Monza per un possibile tocco di mano di Coco, ma il braccio era attaccato al corpo del centrale del Torino. C'è il primo cambio della sfida: dentro Vignato e fuori Maldini al 67'. Risponde anche Vanoli: dentro Njie e Vjovoda per Vlasic e Lazaro. Occasione colossale per il Torino, con Njie che dal limite dell'area sulla sinistra trova d'esterno Gineitis che calcia basso a incrociare col mancino, Turati fa un miracolo andando giù subito, la palla diventa buona per Walukiewicz a centro area che calcia fortissimo ma ancora una volta Pablo Marì è al posto giusto e manda in angolo. Gioco fermo per un fallo di Izzo lontano dalla palla su Njie, un colpo al volto del centrale ai danni dell'attaccante. Ora la partita sta diventando più fisica, con tanti falli da entrambe le parti. Ancora importante Njie che fa una bella sponda per Adams, lo scozzese dal limite dell'area prova il destro, Carboni devia e per poco non beffa Turati, ma ottimo lavoro del giovane svedese. Molto meglio il Torino in questi ultimi minuti di partita, il Monza aspetta dietro e spera in un contropiede. Ci prova anche Ricci al volo, la conclusione è bella ma centrale e Turati può allontanare. Brutta palla persa di Pablo Marì al 86' con Njie che ripare e allarga per Vojvoda, l'esterno crossa sul secondo palo ma è lungo e non ci può arrivare nessuno. Secondo cambio per Nesta che toglie Dany Mota per Caprari. Nessuna grande chance negli ultimi minuti e, dunque, Torino e Monza pareggiano 1-1.

Tabellino

Formazioni

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Vlasic (Njie, 71'), Gineitis, Ricci, Lazaro (Vojvoda, 71'); Adams, Sanabria.

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Maldini (Vignato, 67'), Mota (Caprari, 87'); Djuric.

Reti: Adam Masina (TOR) 60', Milan Djuric (MON) 62'