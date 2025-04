Torino-Udinese 2-0: Adams e Dembelé mandano al tappeto i bianconeri

Torino, 23 aprile 2025 – Con un gol per tempo il Torino stende 2-0 l’Udinese e sale al decimo posto a 43 punti staccando di tre lunghezze proprio i bianconeri, giunti alla quinta sconfitta di fila. Dopo una prima mezz’ora tatticamente molto bloccata, la gara ha preso vigore con la rete annullata per fuorigioco ad Atta, al quale 2’ più tardi il Toro ha replicato con il vantaggio di Adams, bravo a ribadire in rete la doppia respinta di Okoye su Ricci e Linetty, autore del prezioso recupero sulla trequarti. Nella ripresa, i bianconeri hanno poi provato a rialzare la testa con uno schieramento reso ultra offensivo dai cambi operati da Runiajc, ma alla fine, dopo alcune ghiotte occasioni gettate alle ortiche, hanno pagato un’ulteriore dazio subendo il definitivo 2-0 dal neoentrato Dembelé a cinque minuti dal 90’.

La sblocca Adams al 39’

L’opportunità che capita all’8’ ad Ekkelenkamp, il quale nel cuore dell’area piccola non riesce ad impattare bene la palla su cross basso dalla destra di Atta, sembra far presagire – anche in virtù dalla pochissima pressione di classifica sulle spalle di entrambe – un primo tempo ben più ricco di spunti e spettacolo. E invece nella prima metà dei 45’ iniziali la gara rimane tatticamente molto bloccata e priva di emozioni: per vedere il Toro dalle parti di Okoye bisogna addirittura attendere il 25’ quando Maripan, sugli sviluppi di un corner, cerca lo stacco di testa vincente ma viene fermato dalla chiusura provvidenziale in calcio d’angolo di Ehizibue. La musica cambia però dopo la mezz’ora, quando i decibel del gioco si alzano e l’Udinese, al 35’, sblocca le ostilità con Atta che trafigge Milinkovic Savic. Tutto vanificato, però, dalla posizione di fuorigioco del francese sull’imbucata in profondità di Ekkelenkamp. Una porta girevole del match, perché appena 2’ più tardi il Toro replica in maniera letale: tutto nasce da un errore in impostazione di Lovric che serve involontariamente Linetty che serve Ricci; Il centrocampista granata prova la frustata dalla distanza ma Okoye si oppone con efficacia e si ripete poi anche sul tentativo di Linetty. Il portiere dei friulani, però, nulla può quando il pallone arriva in area piccola sui piedi di Adams che lo addomestica e lo deposita in porta per l’1-0 granata di fine primo tempo.

Dembelé la chiude a 5’ dalla fine

Né Vanoli né Runjaic scelgono di fare ricorso alle risorse in uscita dalla panchina durante l’intervallo e così la gara riparte con il Toro che prova a tenere sotto controllo la situazioni e i ritmi di gioco e l’Udinese che invece cerca di forzare la mano per arrivare quantomeno al pari: in questo senso sono piuttosto chiari i segnali lanciati da Lovric prima (debole il suo tiro al 54’) e soprattutto da Atta poi, il quale ci prova con un mancino indirizzato verso il primo palo, che Milinkovic Savic neutralizza con un intervento di piede. Per alimentare la spinta e dare anche peso all’attacco bianconero, poco dopo il 60, Runjaic si gioca le carte Rui Modesto e Davis, mentre Vanoli – forte del vantaggio – aumenta il tasso di fisicità con gli innesti di Walukiewicz e Karamoh. Sono però ancora i friulani a sfiorare il pari con Lovric che, sugli sviluppi di un’azione insistita, manca l’appuntamento con il pallone sottoporta su cross basso di Payero. Il congedo dello sloveno che al 70’ lascia spazio a Pafundi per dare ancora più propulsione alla fase offensiva dei friulani. L’atteggiamento votato decisamente all’attacco dei bianconeri però regala qualche spazio granata che a 5’ dalla fine chiudono i conti con il neoentrato Dembelé che raccoglie la respinta errata di Solet e con un diagonale mancino sigla un 2-0 che risulta definitivo nonostante l’ultimo, coraggioso tentativo di Davis. Il tabellino: Torino (4-2-3-1): Milinkovic Savic; Pedersen (dal 63’ Walukiewicz), Maripan, Masina (dal 75’ Dembelé), Biraghi; Ricci (dal 64’ Karamoh), Linetty; Gineitis, Casadei (dall’88’ Tameze), Elmas (dal 75’ Perciun); Adams. All. Vanoli. Udinese (4-4-1-1): Okoye; Ehizibue (dal 63’ Rui Modesto), Bijol, Solet, Kamara; Atta, Lovric (dal 70’ Pafundi), Karlstrom, Ekkelenkamp (dall’83’ Pizarro); Payero (dall’83’ Sanchez); Bravo (dal 63’ Davis). All. Runjaic. Marcatori: Adams (Torino 39’), Dembelé (85’). Note – Ammonizioni: Maripan (Torino), Gineitis (Torino), Bijol (Udinese), Kalstrom (Udinese).