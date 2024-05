Torneo delle regioni di calcio a 5. Le Marche sono d’argento. L’oro all’Emilia Romagna

L’Under 15 delle Marche ha vinto la medaglia d’argento al Torneo delle Regioni di calcio a 5. Al PalaCalafiore di Reggio Calabria ha vinto la rappresentativa dell’Emilia Romagna 4-0 che per la quarta volta ha vinto il trofeo.

Comunque sul campo non si è visto un divario così netto come direbbe il risultato finale, per lo meno fino a quando il risultato è stato in bilico.

Nei primi 10 minutidella competizione i giovani marchigiani hanno costruito quattro occasioni per sbloccare il risultato, però davanti alla porta non sono riusciti a sfruttare fino a fondo simili opportunità anche per l’emozione dei giovani. Alla prima ripartenza gli avversari hanno fatto centro, ma i nostri non si sono affatto demoralizzati gettando all’attacco, accettando anche di correre qualche rischio.

Così è arrivato il raddoppio. Nella ripresa la squadra ha accusato la stanchezza e tutto si è complicato.

Il Comitato Regionale Marche si è congratulato con tutte le quattro rappresentative della nostra regione, capaci di passare la fase a gironi e di arrivare con l’Under 15 a conquistare l’argento. È comprensibile che i ragazzi dell’under 15 siano amareggiati per la sconfitta, ma quanto fatto vedere è davvero positivo in prospettiva.

Questi i nomi dei ragazzi dell’under 15 che sono stati selezionati da Alfredo Macellari): Federico Bonci (Buldog Lucrezia), Samuele Bruciati, Francesco Coppari (Corinaldo), Yuri Catalini (Real San Giorgio), Mattia De Capua (Mantovani), Delpizzo Schveitzer Davi (Real San Giorgio), Matteo Longarini, Leonardo Sebastianelli (Amici del C. S. Mondolfo), Hiago Nicolas Lorenzetti (Eta Beta Fano), Francesco Moretti, Filippo Tiju (Italservice Pesaro), Marco Sciamanna (Audax Montecosaro).