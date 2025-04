Torneo delle Regioni: Lazio vince la finale Under 15 contro le Marche

marche

0

lazio

1

MARCHE (4-3-1-2): Grigore; Romagnoli, Sottanella, Brancozzi, Lena (28’ st Sina); Marini (11’ st Torresi Matteo II), Arduini (31’ st Cittadini), Petroselli (36’ st Maturo); Vita (20 st Punzo); Montecchiani, Carinelli. Panchina: Torresi Matteo I, Petrini, Polini, Santaniello. All. Matteo Pazzi.

LAZIO (4-3-3): Cardinali; Nobile, Gheorghe, Paganini, Bartoletti; Grisari, Bobeica (39’ st Sisti), Funari (3’ st Elena); Tagliaferri, Bernabucci (15’ st Incerti Libori), Salvati (26’ st Calore). Panchina: Ferreira, Arrigoni, Cedrone, Giovannetti, Tallaro. All. Walter Lanni. Rete: 26’ st Tagliaferri. NOTE: ammoniti: Carinelli, Paganini, Gheorghe.

Non riesce a superare l’ultimo ostacolo l’Under 15 delle Marche. La formazione allenata da Pazzi perde a Taormina la finalissima del Torneo delle Regioni, giunto alla 61esima edizione, giocata ieri mattina. Le Marche non sfruttano alcune occasioni, poi nella ripresa la squadra marchigiana viene punita da un episodio con il gol di Tagliaferri che regala il trionfo a Lazio nella categoria Under 15. Nel finale (40’ st) poi Grigore para un rigore a Paganini. Si ferma così proprio all’ultima curva lo splendido cammino della squadra di Pazzi con l’ultima vittoria colta in semifinale con il 3-0 rifilato all’Emilia Romagna grazie alle reti di Marini, Punzo e Carinelli. "E’ un bilancio comunque super positivo, siamo andati oltre ogni aspettativa anche se sapevo che era un gruppo che poteva fare tanto - il commento di mister Matteo Pazzi -. Complimenti a Lazio, ma siamo un po’ rammaricati dopo un grande primo tempo"