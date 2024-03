TORNEO DELLE REGIONI. Umbria in campo da oggi in Liguria con quattro squadre

Tutto pronto per l’esordio delle rappresentative umbre al sessantesimo Torneo delle Regioni in programma da oggi in Liguria. Le quattro selezioni regionali, Under 19 del Ct Massimo Roscini, Under 17 del Ct Piero Frontani, Under 15 del Ct Danilo Velini e Femminile del Ct Vania Peverini, scenderanno in campo oggi contro la Toscana. Seconda giornata domani contro il Piemonte. Terza ed ultima giornata della fase eliminatoria in programma lunedì ad Andora contro la Basilicata. Nell’Under 15, nell’Under 17 e nell’Under 19 si qualificano alla fase successiva le prime classificate e le tre migliori seconde, mentre nel femminile passano il turno le prime classificate di ogni girone e le seconde di ogni quadrangolare. Quartier generale della truppa umbra a Marina di Andora, in provincia di Savona. 142 gare su 18 campi tra Genova e Savona. 78 rappresentative, oltre 1900 persone tra atleti, dirigenti, tecnici ed arbitri. Quarti di finale in programma mercoledì 27, semifinali giovedì 28, finalissima venerdì 29 marzo. La novità di quest’anno è che per la prima volta l’Umbria parteciperà al secondo Torneo di calcio virtuale 11 contro 11 su EAFC24. una competizione entusiasmante che vedrà confrontarsi 12 rappresentative regionali in una sfida all’ultimo gol virtuale. I convocati dal CR Umbria che costituiranno la squadra del cuore verde d’Italia sono Gregorio Ubaldi, Pietro Pierucci, Riccardo Riccieri, Andrea Canna e Tommaso Scarfone. A loro si aggiungono i player della Comunità Incontro di Amelia come l’operatore Valerio Previtali e un giovane ospite della Comunità Incontro.