Totti torna in campo? “Mi hanno chiamato due club di serie A, in due mesi sarei pronto”. E i fan impazziscono

Roma, 21 ottobre 2024 – Francesco Totti lo sa, che poi se lui dice che torna in campo, la gente impazzisce…

I romanisti, ma più che altro i tottiani, del resto ci sperano ancora che il loro idolo insostituibile appenda al chiodo la racchetta del padel e torni ad allacciarsi gli scarpini.

E lui, l’ex capitano, alimenta la speranza in una dichiarazione che ha del clamoroso.

"Ci sono state squadre di serie A che mi hanno chiamato….e mi hanno fatto venire in mente la pazzia… mi hanno dato dei pensieri. E’ successo un mese fa… In due-tre mesi sarei pronto”. Sbam. Una pazzia certo, ma che ha tolto il sonno all’ex numero 10, che crede ancora che una possibilità ci sarebbe.

Ecco le parole dell’ex giallorosso a un evento Betsson: “Sarebbe difficile (tornare a giocare, ndr), ma mai dire mai. Ci sono stati calciatori che hanno ripreso a giocare dopo tanti anni a fine carriera. Ma tutto nasce perché una volta ho fatto una battuta in un'intervista dicendo che non c'è tanta qualità e potrei rigiocare, ma ora non fate articoli dove dico che torno a giocare, eh....”.

Eh, Totti lo sa che una dichiarazione simile può scatenare l’inferno. Soprattutto se alla domanda se oggi vede dei ‘10’ in Italia, lui risponde: “Magari potrebbe tornare”, riferendosi a se stesso.

Di sicuro però non nella Lazio. "No, non l’avrei nemmeno presa in considerazione – ha detto l’ex capitano – Io a 48 anni gioco ancora, mezz’ora, venti minuti. Se dovessi fare una pazzia la farei in Italia, non all’estero”.

Totti ha 48 anni e ha dato l’addio (a malincuore) al calcio il 28 maggio 2017, data incancellabile per i tifosi della Roma, che ora impazziscono sui social, nonostante la possibilità che il loro idolo torni a giocare sia sicuramente remota. E anche le critiche infatti non lo risparmiano, tra chi lo accusa di avere un ego troppo grande e chi di essere incapace di rassegnarsi.