La Youth League. Alle 15 a Crespellano ultimissima chiamata anche per la Primavera

A Crespellano torna la Youth League e per il Bologna di Rivalta, contro il Lille, sarà una sfida da dentro-fuori, senza se e senza ma (calcio d’inizio alle 15, arbitra il ceco Dalibor Cerný). Un solo punto raccolto fin qui in quattro partite, proprio come la prima squadra, che a oggi pianta i rossoblù quasi sul fondo della classifica, e per questo c’è il rischio che, anche in caso di vittoria oggi e nella prossima sfida a Lisbona contro il Benfica, sette complessivi potrebbero non bastare per finire tra le migliori 22 su 36 che approderanno alla seconda fase dell’Europa dei giovani. Questo perché a differenza della Champions, che sul piatto mette 8 turni totali nel primo round, la Youth League ne garantisce due in meno in questa prima fase, tradotto: i punti disponibili cominciano a scarseggiare e servirà un mezzo miracolo per prolungare questa inedita avventura europea.

Dopo la rocambolesca sconfitta contro lo Shaktar (4-3 nel recupero), e quelle in Inghilterra contro Liverpool (2-1) e Aston Villa (3-1), il Bologna, col Monaco, è riuscito a offrire una prestazione attenta e concreta, e senza subire gol. Da qui dovranno ripartire i rossoblù, giocando senza assilli e senza fare calcoli, contro un Lille in fiducia e ancora imbattuto in Youth League, con tre pareggi e una vittoria. E che vittoria, lo scorso 2 ottobre, arrivata in casa contro il Real Madrid, piegato con i gol di Diaoune e Ayodele. I tre pari sono invece arrivati contro Sporting Lisbona (2-2), Atletico Madrid (1-1) e Juventus, nell’ultimo turno, fermata 0-0 al Domaine de Luchin (uno dei centri sportivi più apprezzati di tutto il paese e casa de "Les Dogues", letteralmente i "Mastini", il loro soprannome).

In panchina, a guidarli, il 48enne francese Stephane Pichot, da quattro stagioni nello staff tecnico del settore giovanile del Lille dopo un lungo passato da difensore in Ligue1, tra PSG, Sochaux e Strasburgo. Come per tante altre squadre d’Europa, i rossoblù francesi sono un mix della Primavera e della selezione che gioca in terza divisione, con quest’ultima che è attualmente prima nel suo girone con 16 punti raccolti in 9 gare. Assente certo oggi a Crespellano, il capitano e centrale difensivo classe 2005 Kemryk Nagera, espulso nel match con la Juve. Nel Bologna, sempre fuori gli infortunati Ebone e Menegazzo.

Giovanni Poggi