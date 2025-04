Andrea Colombo designato per Bologna-Inter: l'arbitro delle sfide bollenti

Per una partita calda ecco un arbitro abituato alle sfide bollenti. Il comasco Andrea Colombo, scelto dal designatore Rocchi per il Bologna-Inter di Pasqua, qualche giorno fa è passato indenne dal cerchio di fuoco del derby tra Olympiacos e Aek: battendo i rivali per 1-0 l’Olympiacos si è laureato campione di Grecia. E pazienza se dopo il triplice fischio si è scatenata una rissa in campo tra i giocatori delle due squadre. E’ il calcio greco, bellezza. Tornando alla Serie A c’è un infausto precedente tra Bologna e Inter con Colombo: il 6-1 per i nerazzurri del 9 novembre 2022, uno dei rari inciampi della prima stagione in rossoblù di Motta. Peraltro Colombo, lo scorso 16 marzo, è stato l’arbitro del 5-0 al Dall’Ara con la Lazio. Regola del 5 che ha funzionato in stagione anche con l’Inter, vedi il Verona-Inter 0-5 del 23 novembre. Con il lombardo Colombo comunque l’Inter ha solo vinto: 5 vittorie in altrettanti incroci. Per il Bologna invece 2 vittorie, un pari e una sconfitta. Al Var, infine, torna Carmelo Abisso, già Avar in Bologna-Napoli.