Pinto la novità. La Giana cala gli assi con la Pro Vercelli

GORGONZOLA (Milano)

La classifica non fa più paura: +3 sulla zona playout, dopo un momentaccio fatto di un solo punto in cinque gare. Poi le vittorie con Triestina e Lecco, prima del ko di Trento. Ora, la voglia di sognare in Coppa, oggi alle 18 in casa contro la Pro Vercelli. Sulla scia dell’ultima gara. Persa, sì, "ma contro una squadra in un momento super, basti pensare ai 15 risultati utili consecutivi", le parole dell’allenatore della Giana Andrea Chiappella. Che, così, rilancia: "Dobbiamo trasformare la rabbia e la delusione in energia e consapevolezza, come abbiamo fatto di recente. Al Briamasco la squadra ha sciupato almeno quattro occasioni nitide, segno che comunque crea. Poi siamo stati un po’ deboli sul loro uno-due, ma ho visto qualità, carattere nei duelli e sulle seconde palle". Il 3-5-2 è diventato quasi un’abitudine: ha restituito punti e certezze. Ma il tecnico ha spesso stupito cambiando a seconda del momento e della partita, senza snaturare principi di gioco valsi un campionato di Serie D e la partecipazione ai playoff l’anno scorso in Serie C. Sabato scorso, poi, è rientrato anche Trombetta (in panchina), mentre Pinto è entrato solo nel finale. Potrebbero essere le novità. Domenica la sfida salvezza con la Pergolettese: Oggi, la voglia di fare un passo in più.