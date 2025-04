Juve, Rugani si candida a tornare. L’agente: “Sarebbe utile alla squadra”

Torino, 17 aprile 2025 – Un mondiale per club da giocare, una finestra di mercato dal primo al dieci giugno da sfruttare. La Juventus deve ragionare sul futuro, anche se la priorità resta accedere ai primi quattro posti che significano Champions League. I bianconeri hanno un paio di prestiti che potrebbero far rientrare e ampliare la rosa in vista di una competizione nuova e affascinante, che il club non vuole snobbare. E allora ci sono due pedine che possono tornare utili, una gioca in Olanda e l’altra nel Genoa. Daniele Rugani e Fabio Miretti sono sotto osservazione e potrebbero, a giugno, tornare alla base. Soprattutto il difensore avrebbe voglia di rivestire i colori bianconeri.

Rugani: “La Juve lo conosce, sarebbe utile”

Ventiquattro partite in stagione e un gol su tutte le competizioni (compresa l’Europa League), Daniele Rugani ha trovato una sua dimensione con la maglia dell’Ajax pur non essendo titolarissimo in squadra, dimostrando ancora una volta di essere un giocatore affidabile, che non crea problemi, anzi spesso li risolve allungando le rotazioni. Il prestito ai lancieri consegna alla Juve la possibilità di valutare e decidere il suo futuro e potrebbe anche esserci un ritorno in bianconero. L’agente del giocatore, Davide Torchia, sembra spingere verso un rientro alla base, considerando appunto l’imminente Mondiale per club: “Rugani ha dimostrato ancora una volta di saper giocare bene – le sue parole a calciomercato.it – La Juve lo conosce, sa che è un giocatore affidabile ed è esperto di calcio italiano. Aspettiamo le decisioni del club. Penso che Daniele sarebbe utile alla squadra e può giocare ad alti livelli. Tudor? Sarei felice se restasse”. Come detto, c’è una finestra utile nei primi dieci giorni di giugno per completare le rose in vista della nuova competizione e in casa Juve, come possibile cavallo di ritorno, c’è pure Miretti oggi al Genoa. Rugani ha voglia di Juve

Dalla Spagna: Juve su Ansu Fati

Un’altra indiscrezione arriva invece dalla Spagna. Secondo il portale todofichajes la Juventus avrebbe messo nel mirino il giovane attaccante del Barcellona Ansu Fati. Il classe 2002, chiuso nelle gerarchie da un reparto stellare, potrebbe cambiare aria dato il poco minutaggio accumulato in stagione e rilanciarsi in un altro campionato. Ha già fatto una esperienza in Inghilterra al Brighton e potrebbe essere aperto a uno sbarco in Italia. Per lui solo il 3% dei minuti da titolare con appena 9 partite giocate tra Champions, campionato e Coppa del Re, ma lo spagnolo è un talento e vanta 29 gol e 8 assist in 121 partite con la maglia del Barcellona. La sua crescita si è fermata nell’ultimo periodo, ma non significa che non possa riprendere la scalata e la Juventus potrebbe dargli l’opportunità che cerca. I costi, ovviamente, sono scesi e per Giuntoli ci sarebbe anche l’opportunità di un acquisto a titolo definitivo. Insomma, potrebbe essere una occasione a basso costo di un giocatore ancora giovane e che, trovando continuità, ha ancora una chance di rimettere in moto il suo talento. La Juve ci pensa.