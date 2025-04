Fiorentina–NK Celje in Conference League: probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Firenze, 17 aprile 2025 – Dopo l'Inter in Champions, oggi è il turno di Lazio e Fiorentina rispettivamente in Europa League e Conference League. Se i biancocelesti saranno impegnati in casa contro il Bodø/Glimt, con l'obiettivo di ribaltare la sconfitta dell'andata, la viola deve difendere il risultato maturato in Slovenia. Lo scorso 10 aprile, gli uomini di Palladino hanno vinto 2-1 e si sono concessi la possibilità di potersi accontentare anche di un pareggio nella gara di oggi. Il primo gol di giovedì scorso è stato segnato da Ranieri al 27', con Mandragora che al 62' ha trovato il raddoppio su calcio di rigore. Al 68', però, Delaurier-Cheubet ha dimezzato le distanze, anche lui su calcio di rigore, e ha riacceso le speranze della sua squadra. Per questo, oggi gli sloveni partiranno aggressivi, nel tentativo di sbloccare subito la gara per riportare tutto in parità. Gli uomini di Palladino devono essere abili a reggere l'urto dei primi minuti, per poi ripartire e chiudere definitivamente i conti, strappando il pass per la semifinale che si giocherà tra il 1° e l'8 maggio. La viola è reduce dal pareggio contro il Parma, il secondo di fila dopo il 2-2 di San Siro contro il Milan, e deve tenere conto anche del prossimo impegno in campionato, lunedì all'Unipol Domus contro il Cagliari. L'NK Celje, invece, ha trovato la vittoria per 2-1 contro il Mura nell'ultima gara di campionato, che gli ha permesso di mantenere salda la quarta posizione.

Le possibili scelte di Palladino e Riera

La Fiorentina dovrebbe scendere in campo con un 3-5-2 composto da De Gea in porta, Pongracic, Comuzzo e Ranieri a comporre la linea difensiva, Matias Moreno e Folorunsho sugli esterni e Mandragora, Cataldi e Adli in mediana. In attacco, dovrebbero agire Gudmundsson e Beltran. Riera dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1 composto da Ricardo Silva tra i pali, Nieto, Vuklisevic, Nemanic e Karnicnik in difesa, Kvesic e Zabukovnic a centrocampo e Delaurier-Chaubert, Seslar e Svetlin alle spalle di Matko.

Probabili formazioni

Fiorentina (3-5-2): De Gea, Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Matias Moreno, Mandragora, Cataldi, Adli, Folorunsho; Gudmundsson, Beltran. All. Palladino.

NK Celje (4-2-3-1): Ricardo Silva, Juanjo Nieto, Vuklisevic, Nemanic, Karnicnik; Kvesic, Zabukovnic; Delaurier-Chaubert, Seslar, Svetlin; Matko. All. Riera.

Dove vedere Fiorentina – NK Celje in tv e in streaming

La partita tra Fiorentina e Nk Celje, valida per il ritorno dei quarti di finale di Conference League, sarà visibile giovedì 17 aprile alle ore 18:45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (253), mentre in streaming sarà disponibile su NOW e Sky Go.