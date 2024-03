Tra la Vis e Banchieri è arrivato il divorzio. Esonerato l’allenatore, tra i sostituti Stellone

La lunga notte di riflessione annunciata dal direttore sportivo della Vis Menga subito dopo la partita persa rovinosamente con la Lucchese, è durata in realtà quasi ventiquattro ore. Alle 20,30 di ieri sera infatti la Vis ha deciso di esonerare l’allenatore al quale aveva rinnovato il contratto per altre due stagioni e che appena un mese fa sembrava intoccabile forte di una serie utile che, pur costellata di pareggi, brillava al punto di far presagire sogni playoff. Ma dopo la vittoria con il Pescara tutto è cambiato e l’altrettanto lunga serie di risultati negativi ha spinto il club a cambiare. Banchieri non è più l’allenatore della Vis: "La società ringrazia mister Banchieri per la sua professionalità e per l’impegno profuso in questo anno di lavoro, facendogli i migliori auguri per il futuro". Un saluto formale per dire addio (o forse arrivederci, nel calcio mai dire mai), dopo che i rapporti si era raffreddati a suon di sconfitte e prestazioni altalenanti. L’ultima con la Lucchese aveva creato sconcerto tra i dirigenti e scatenato la contestazione del tifosi che avevano assediato la squadra fino a oltre la mezzanotte, incrociando anche i visi stravolti, e qualcuno piangeva anche, degli atleti sconfitti. Ma i tifosi avevano contestato anche la società per le sue scelte e per il mancato arrivo di adeguati rinforzi a gennaio.

Ieri mattina Banchieri e la squadra erano rimasti rinchiusi per quasi un’ora negli spogliatoi. Clima pesantissimo, probabilmente un confronto sincero e crudo. Banchieri insomma era ancora in sella, ma solo apparentemente, perché tra lui e il club era sceso il gelo dopo la gara. Ieri sera la decisione di cambiare, dopo una febbrile giornata passata a cercare il sostituto che non è stato ufficialmente ancora annunciato. Nella tarda serata di ieri è circolato il nome di Stellone come possibile sostituto, ma l’allenatore che ha appena rifiutato il Pescara (avrebbe dovuto prendere il posto di Zeman) non ha ancora accettato e non è il solo in lista. La società ha il piano B. L’annuncio verrà dato probabilmente oggi quando il nuovo tecnico arriverà a Pesaro per dirigere il primo allenamento e preparare adeguatamente il derby con il Rimini che per ovvi motivi assume una doppia importanza, per morale e classifica. Stellone ha allenato in B: l’anno scorso a Benevento, da febbraio ad aprile, con una media punti di 0,67, mentre in precedenza, da gennaio a giugno 2022, ha guidato la Reggina (media punti 1,39) e in precedenza, sempre per cinque mesi l’Arezzo (1 punto a partita), dopo essere passato anche ad Ascoli (0,40 punti a partita tra febbraio e aprile 2020).