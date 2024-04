Trasferta a Crema. L’AlbinoLeffe non si accontenta: "In campo per tre punti pesanti» Il tecnico dell'AlbinoLeffe, Giovanni Lopez, sottolinea l'importanza della partita contro la Pergolettese per raggiungere la salvezza in modo più tranquillo. Nonostante gli assenti, la squadra punta alla vittoria per garantirsi un futuro in Serie C.