Trent Alexander-Arnold firma con il Real Madrid, Di Maria torna al Rosario Central

Trent Alexander-Arnold è ufficialmente un nuovo giocatore del Real Madrid. Il club blanco, che sarà guidato da Xabi Alonso dopo la conclusione del ciclo Ancelotti, ha comunicato l’ingaggio del terzino ex Liverpool che ha firmato un contratto di sei stagioni, fino al 2031.

Il nazionale inglese, 26 anni, arrivato a parametro zero, lascia i reds dopo aver vinto tutto con il club di Anfield, nel dettaglio 1 Champions, 1 Mondiale per club, 1 Supercoppa europea e 1 inglese, 2 Premier League, 1 FA Cup e 2 Coppe di Lega. Il Real sottolinea che il giocatore disputerà il Mondiale per club in programma negli Stati Uniti a partire dal 14 giugno.

Un’altra importante ufficialità arrivata nella giornata di ieri è quella del ritorno di Angel Di Maria in Argentina. Campione del mondo, classe 1988, il calciatore lascia Lisbona per tornare nel club del suo cuore oltre che della sua città: il Rosario Central, la società dove è cresciuto prima di trasferirsi in Europa e vestire le maglie di Benfica, Real Madrid, Manchester United, Psg, Juventus e di nuovo Benfica.

"E’ uno dei giorni più felici della mia vita – le sue parole –. Per me è meraviglioso tornare a casa, una grande gioia poter realizzare questo sogno che avevamo io e la mia famiglia: tornare a vivere nella nostra amata città di Rosario e poter indossare la maglia del Rosario Central".

Di María saluterà il Benfica e i suoi tifosi in occasione del Mondiale per Club, per poi trasferirsi a Rosario.