Trestina affronta una difficile trasferta contro il Ghiviborgo dopo una serie di pareggi consecutivi

TRESTINA – Il calendario propone al Trestina un’impegnativa trasferta sul terreno del Ghiviborgo, sconfitto per 3-2 all’andata al termine di una delle partite più spettacolari della stagione (da cineteca il gol di Di Nolfo). Gli altotiberini vengono da un 1-1 interno che ha portato a 4 la serie dei pareggi di fila ed ha allungato a 9 gare la striscia di risultati utili consecutivi della squadra di mister Davide Ciampelli: "C’è rammarico per i due rigori falliti 7 giorni orsono - afferma il tecnico - ma il dato negativo è rappresentato dal fatto che ancora una volta abbiamo subìto gol ad inizio ripresa e siccome non è la prima volta dobbiamo crescere sotto questo profilo. Affrontiamo un avversario che ci precede in classifica di 3 lunghezze e che in casa ha centrato 8 delle sue 10 vittorie in campionato: il terreno in erba sintetica esalta le caratteristiche della squadra toscana". Per quanto concerne il Trestina, rispetto a domenica scorsa torna nella lista dei convocati Sensi che partirà dalla panchina, dove troverà posto pure Farnesi. Probabile formazione: Fiorenza, Dottori, Bucci, Menghi, Contucci, Conti, Belli, Omohonria, Tascini, Di Nolfo, Marietti. All. Ciampelli.

Arbitro: Gervasi di Cosenza.

Paolo Cocchieri