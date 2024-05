Tutti dal barbiere. I capelli diventano platino. E c’è chi paga pegno

1 Finale... in testa

"Se vinciamo coppa e campionato ci facciamo i capelli color platino". Alessandro Locchi e Nicholas Ciribe sono stati di parola. Vittoria contro il Castel del Piano e appuntamento dal barbiere.

2 Addio barba

Sorte peggiore è toccata a Federico Duranti, pietralunghese doc, autentica bandiera rossoblù. Toccategli tutto ma non la sua barba. E invece, con il double in tasca, rasoio in mano e volto da fuoriquota…

3 Cannoniere senza età

Chi lo dava per finito si è dovuto ricredere. A 38 anni Emanuele Francioni si è tolto un’altra soddisfazione: per lui 17 reti.