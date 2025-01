UMBERTIDE AGAPE KO. Pontevalleceppi, balzo in avanti verso la salvezza

UMBERTIDE AGAPE 0 PONTEVALLECEPPI 2

UMBERTIDE AGAPE (4-3-3): Landi, Capati, Benedetti, Montani, Ndedi (1’st Morandini), Grilli, Giuliani, Altamemi (20’st Polidoro), Bigarelli, Volpi (29’st Longu), Nicoletti (11’st Corrado). All.: Peruzzi.

PONTEVALLECEPPI: Biscarini, Barbarossa, Silvestri, Buonavolontà, Dyrma (15’st Muzhani), Ricci, Paradisi (34’st Giuliacci), Bettiol, Retini (29’st Mala), Petterini (41’st Kamwa), Dolcini. All. Del Buono.

Arbitro: Giuseppe Pasquariello di Novi Ligure.

Marcatori: 11’pt Retini rig., 13’st Bettiol.

NOTE: ammoniti Ndedi, Giuliani, Dyrma.

Il Pontevalleceppi compie un balzo in avanti verso la salvezza superando 2-0 l’Umbertide Agape al Morandi nello scontro diretto per la salvezza. Seconda vittoria di fila per l’undici di Del Bene che aggancia così il Terni Fc al quintultimo posto. L’Umbertide Agape non riesce invece a dar seguito alla gran bella vittoria di Narni. Al Morandi finisce 2-0 per il Pontevalleceppi che sblocca subito il risultato dopo 11 minuti quando Retini è freddo dal dischetto. Landi intuisce ma non basta. L’Agape reagisce ma il Pontevalleceppi difende con ordine il risultato e in avvio di ripresa trova il raddoppio con Bettiol.