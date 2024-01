Un campione in difficoltà. Gascoigne, lite fuori dall’hotel

Nuova disavventura per Paul Gascoigne, trovato "fisicamente e mentalmente malridotto" da un suo ex tifoso, intervenuto in suo soccorso al termine di un litigio scoppiato fuori da un albergo nel lungomare di Bournemouth, città marittima sulla costa sud dell’Inghilterra. Secondo la ricostruzione del Daily Mail, Gazza, oggi 56 anni, riusciva a stento a mettere insieme una frase di senso compiuto quando è stato visto discutere in modo acceso con un uomo e una donna, che presumibilmente stavano cercando di rubargli dei soldi.

La lite ha attirato l’attenzione di un altro cliente dello stesso hotel, Terry Swinton, che lo ha riportato all’interno dell’albergo per "fargli sbollire la rabbia". "Gascoigne non riusciva a mettere insieme una frase, era fisicamente e mentalmente malconcio - ha raccontato Swinton al tabloid -. Lui è uno dei miei eroi, e vederlo in quelle condizioni mi ha spezzato il cuore. Sappiamo tutti chi è, siamo cresciuti con lui".