Un fulmine a ciel sereno. Sangiuliano e il ds Battaglino. Fine di una bella avventura

Si chiude qui l’avventura di Alessio Battaglino da direttore sportivo del Sangiuliano. Dopo quattro stagioni, culminate con la storica promozione in Serie C nel 2022, si separano le strade tra il club gialloverde e l’ormai ex ds. Una decisione di comune accordo che arriva al termine di un confronto tra lo stesso Battaglino e il presidente Andrea Luce, come si legge nel comunicato ufficiale diramato dal Sangiuliano nella tarda mattinata di ieri: "Fc Sangiuliano City comunica che, dopo un confronto tenutosi sabato 13 aprile tra il presidente Andrea Luce e il direttore sportivo Alessio Battaglino, si è deciso di comune accordo di interrompere il rapporto di collaborazione con effetto immediato. Da qui al termine della corrente stagione sportiva, la gestione tecnica della prima squadra sarà affidata direttamente al presidente Andrea Luce", recita il testo apparso sui canali ufficiale della società Sudmilanese.

La storia di Battaglino e il Sangiuliano inizia nella stagione 2020/2021 quando i gialloverdi si apprestavano a iniziare il loro primo campionato di Eccellenza. Il Covid fermò il calcio a ottobre e quindi ad aprile del 2021 la stagione si concluse con un torneo a dieci squadre. L’acquisizione del titolo del NibionnOggiono permise ai gialloverdi di salire in Serie D e nella stagione 2021/2022 fu un trionfo assoluto con la vittoria del campionato e la conquista della prima, storica, promozione in Serie C nei professionisti. L’esordio in C sembrava poter regalare ancora tante piacevoli sorprese al Sangiuliano che a metà ottobre si ritrovò al primo posto in classifica nel Girone A. Poi una serie di risultati negativi portarono la squadra in zona rossa e l’amarissima retrocessione nei minuti finali della gara di ritorno del playout con la Triestina è stata una mazzata per tutto l’ambiente gialloverde.

Tuttavia il rapporto tra il Sangiuliano e Battaglino è proseguito nella speranza di riconquistare subito il professionismo, ma questa stagione non ha portato i frutti sperati, con la squadra che, dopo un avvio difficile, a tre giornate dalla fine, si trova a metà classifica, lontana dai playoff. Si separano dunque le strade tra Battaglino, che al momento preferisce non rilasciare dichiarazioni, e il Sangiuliano, con il presidente Andrea Luce che vuole ringraziare l’ex direttore sportivo: "Sia per quello che ha fatto in questi anni per la società, che per il rapporto che si è instaurato tra di noi - dice -. Abbiamo scelto di salutarci, perché era giusto farlo, ma tra di noi resta la reciproca stima umana e professionale".