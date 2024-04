Un weekend di sfide decisive. Recanatese all’assalto del Gubbio

La finale con il Gubbio, perché di questo si tratta, si avvicina a grandi passi con l’assoluta consapevolezza che non si può assolutamente sbagliare. In casi come questi non è nemmeno il caso di enfatizzare troppo: i protagonisti sono tutti adulti e vaccinati e sanno perfettamente che a due giornate dalla fine, per coltivare la speranziella della salvezza diretta, c’è solamente un risultato utile.

Un occhio al campo ma l’altro, volenti o nolenti, deve essere dedicato alle notizie dall’infermeria che sono in chiaroscuro. Le note liete riguardano Mirco Lipari e Federico Melchiorri. Il primo era uscito malconcio nella partita a Cesena poco dopo il primo quarto d’ora di gioco, ma la sostituzione aveva uno scopo meramente precauzionale: quindi, nulla di particolarmente serio ed il ragazzo è "abile e arruolato".

Avevamo poi notato l’esperto attaccante con qualche acciacco a fine gara, ma erano semplicemente i postumi di una partita faticosa e dispendiosa ed anche la sua presenza, dopodomani, non è affatto in discussione. Al contrario, è in forte dubbio invece ancora Gabriel Meli: i postumi dell’infortunio del portiere, risalenti a una decina di giorni fa, apparivano superati ma adesso non sembra sia esattamente così. Il portiere accusa ancora forti indolenzimenti e fare previsioni, al momento, è davvero un azzardo. Ci sono ancora 48 ore di tempo a disposizione ma il "dodicesimo", Nicola Mascolo, è più che mai in preallarme.

Ad aprire il lungo fine settimana giallorosso sarà tuttavia la Primavera 4 che in uno stimolantissimo derby affronterà, domani alle 15 al Tubaldi, l’Ancona nell’andata del primo turno dei playoff promozione. Un traguardo sudato e meritato quello ottenuto dai baby giallorossi che volevano fortemente raggiungere un obiettivo sfumato, lo scorso anno, in circostanze quantomeno rocambolesche. Avere di fronte poi i dorici sarà un incentivo in più per attingere risorse magari raschiando il fondo del barile. "Come premessa – ci dice il tecnico Gianluca Dottori – devo fare innanzitutto i complimenti ai ragazzi, allo staff ed al responsabile Thomas Zani che ha costruito questa formazione, perché è stata una stagione dura. Ci siamo confrontati con realtà enormemente più importanti, penso a Catania, Messina e Casertana, affrontando trasferte impegnative anche dal lato logistico".

Dottori, quali sono le caratteristiche dei vostri avversari, guidati in panchina da Riccardo Tumiatti, ex tecnico del settore giovanile dell’Inter dov’è stato tra l’altro Campione d’Italia per ben due volte?

"Sono una compagine molto fisica, gioca bene al calcio e sappiamo quindi che ci attende un compito, a dir poco, impegnativo. Cercheremo di presentarci al meglio per far sì che questo sogno vada avanti, con piena consapevolezza: su due gare (ritorno al Dorico sabato 27 aprile) tutto può succedere".

Proseguendo nella linea davvero verde che vi ha contraddistinto.

"Proprio così: negli ultimi match abbiamo giocato con un 2007 in porta (Gianmaria Verdini, convocato tra l’altro anche a Cesena ndr) e con altri ragazzi sotto età, spesso schierati nell’undici titolare".

Chi supererà il turno sfiderà la vincente tra Giugliano e Monterosi mentre il Catania è già in finale per l’approdo in Primavera 3. A seguire, sempre con ingresso libero, per il Girone Nazionale dell’Under 17 Women saranno di fronte Recanatese e Cremonese. Per le ragazze è il caso di dire…comunque vada sarà un successo.

Andrea Verdolini