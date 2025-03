Una giornata a Imbriola per il rosso a Notaresco dopo quello a Nanapere contro la Recanatese. La classifica non fa dormire sonni tranquilli. Castelfidardo nel segno del 2. Come i punti dai playout

Due, un numero che si ripete nel Castelfidardo, ma in negativo. Due come le sconfitte esterne di fila dei fidardensi che hanno perso sul campo dell’Atletico Ascoli e domenica a Notaresco. Due, come i punti presi dalla squadra di mister Marco Giuliodori nelle ultime cinque partite. Due come i punti di vantaggio rimasti sulla zona playout. Due come i cartellini rossi rimediati dai biancoverdi nelle ultime due giornate. Dopo quello di Nanapere contro la Recanatese, domenica è toccato, sempre nel primo tempo, a Imbriola uscire dal campo anzitempo. Un fallo, al 36’ della prima frazione, su Sall lanciato a rete è costata l’espulsione per il difensore centrale pugliese. Il problema cartellini rimane nel Castelfidardo che domenica avrà ancora uno squalificato, nella partita casalinga contro l’Aquila. Di ieri il comunicato del giudice sportivo. Vincenzo Imbriola è stato squalificato per una giornata "per intervento falloso che negava alla squadra avversaria l’evidente opportunità di segnare una rete" ha spiegato il giudice sportivo. E così per uno che rientra, la punta Nanapere rimasta ai box tre giorni fa in Abruzzo poiché squalificato, uno che esce. Un’assenza pesante nella retroguardia biancoverde in vista della sfida casalinga contro l’Aquila, terza forza del torneo, che domenica ha pareggiato in casa contro l’Ancona. Nessun squalificato invece negli abruzzesi. Uno invece nell’Atletico Ascoli, avversario domenica proprio dell’Ancona. Non ci sarà Leonardo Nonni tra gli ascolani fermato per una gara per recidività in ammonizione. Nei dorici fermato per una giornata Luca Magnanini. Nella Vigor Senigallia un turno a Eneo Pjetri. Sempre sul fronte squalifiche nel girone F di D ammenda di euro 1300 invece alla Civitanovese "per avere i propri sostenitori rivolto cori irridenti ad un calciatore avversario tentando di colpirlo con due bottigliette di acqua di plastica mezze piene ed un bicchiere di plastica vuoto" nella partita casalinga contro il Teramo. Tornando in casa Castelfidardo la classifica non fa dormire sonni proprio tranquilli dopo i risultati dell’ultima giornata. I biancoverdi sono decimi in compagnia dell’Avezzano con 34 punti e altre cinque squadre sotto - nella zona calda della graduatoria - tutte nel giro di cinque punti: Civitanovese terz’ultima (29), poi Roma City (30), Notaresco (31), Sora e Termoli (32). Insomma piena bagarre quando alla fine della stagione regolare mancano sei giornate.