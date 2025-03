Spezia-Brescia 0-1: gol in avvio di Moncini ed è ancora un k.o.

La Spezia, 28 marzo 2025 – Brutta battuta d'arresto casalinga per lo Spezia che viene battuto al Picco dal Brescia, in gol in avvio – per colpa dell'errore di Chichizola – e poi impegnato in una gara di ripartenza. Gli aquilotti, che disputano anche venti minuti in inferiorità numerica per l'espulsione di Cassata, perdono l'occasione di portarsi a ridosso del Pisa, che giocherà la sua gara esterna a Cosenza domani, rimanendo comunque a +5.

D'Angelo sceglie gli 11 titolari come previsto, sostituendo Bertola con Mateju, mentre è Di Serio a sostituire Lapadula, da poco rientrato dagli impegni con la nazionale. Dopo 4 minuti passa avanti il Brescia: sul cross dalla destra di Papetti. L'indecisione di Chichizola in uscita, e Borrelli supera Elia di testa toccando dentro. È lo 0-1. Lo Spezia incessantemente pressa e all'11' l'incornata ravvicinata di Esposito, non trova la porta di Lezzerini, mentre al 13' Moncini al volo non riesce a dare la necessaria potenza.

Rischia l'autogol Papetti al 22' toccando con la punta del piede, per anticipare Pio Esposito, prendendo in controtempo il proprio portiere. La cannonata a giro di Reca al 26' va di poco alta. Ma un minuto dopo Borrelli si divora il raddoppio, il suo colpo di testa viene respinto da Chichizola in maniera fortuita. Invece è bravo Chichizola sul diagonale di Borrelli al 32', mentre Elia si divora il pareggio al 34', dopo il sinistro deviato di Bandinelli, toccando sul fondo da due passi. Non ne approfitta invece Kouda, dopo l'uscita a vuoto di Lezzerini al 37', scivolando e perdendo l'occasione. Continua la spasmodica ricerca del pari con il sinistro di Bandinelli che non va tanto distante dall'incrocio dei pali al 40'.

Lo Spezia riparte con due novità nella ripresa, subito dentro Bertola e Aurelio. Vicino al pari gli aquilotti al 12', con Kouda che colpisce di testa da vicino, ma Lezzerini risponde, poi Verreth la leva dalla porta. La situazione si complica ancora di più quando Cassata rimedia due ammonizioni in pochi minuti, dopo la palla persa malamente da Kouda in zona d'attacco. Spezia in 10 uomini dal 28' della ripresa. Il gran diagonale di Esposito, che si beve Papetti, ma si vede deviare la palla da Lezzerini al 32', poi ancora una doppia conclusione di Bertola e Aurelio che al 37' il portiere ospite respinge. Il Brescia potrebbe raddoppiare in contropiede al 40', ma Borrelli si trova di fronte un buon Chichizola, mentre al 45' Besaggio spara alto in una ripartenza e nello stesso modo Juric se la fa parare dal numero 23 di casa. Dopo 4' di recupero finisce male per gli aquilotti, il secondo k.o. casalingo nelle ultime tre casalinghe.

SPEZIA-BRESCIA 0-1, IL TABELLINO

SPEZIA (3-5-2): Chichizola; Wisniewski, Hristov, Mateju (1' st Bertola); Elia (23' st Colak), Kouda, Nagy, Bandinelli (17' st Cassata), Reca (1' st Aurelio); Di Serio (33' st Falcinelli), P. Esposito. A disp. Gori, Ferrer, Lapadula, Candelari, Benvenuto, Giorgeschi, Djankpata. All. D'Angelo.

BRESCIA (3-5-2): Lezzerini; Cistana (39' st Calvani), Adorni, Papetti; Dickmann, Bisoli, Verreth (39' st Besaggio), Corrado (18' st Jallow), Nuamah (18' st Bertagnoli); Borrelli, Moncini (38' st Juric). A disp. Avella, Andrenacci, Bianchi, Maucci, D'Andrea, Muca. All. Maran.

Arbitro: Feliciani di Teramo (assistenti Costanzo di Orvieto e Bianchini di Perugia, quarto uomo Gianquinto di Parma; Var Maggioni di Lecco e Guida di Torre Annunziata).

Marcatore: 4' pt Borrelli.