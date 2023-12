"Una serata indimenticabile per la famiglia Mbappé: Kylian e Ethan festeggiano con una vittoria!" La famiglia Mbappé ha trascorso una serata memorabile: Kylian ha segnato una doppietta per festeggiare il suo 25esimo compleanno, mentre Ethan, 16enne, è entrato nel finale. Il Psg vince 3-1 sul Metz e si porta in vetta a +5 sul Nizza di Farioli.